information fournie par Boursorama avec LabSense • 04/04/2026 à 08:30

Viager solidaire : une solution pour bien vieillir à domicile / iStock.com - Marta_Kent

Un modèle inspiré du viager classique

Le viager solidaire repose sur les bases du viager dit « occupé ». Concrètement, le propriétaire vend son logement tout en continuant à y vivre jusqu’à la fin de sa vie. L’acheteur, appelé débirentier, ne pourra en disposer qu’au décès du vendeur, le crédirentier. En échange, ce dernier perçoit un capital initial, le bouquet, ainsi qu’une rente versée généralement chaque mois. Le montant de ces sommes dépend de plusieurs critères, notamment la valeur du bien et l’âge du vendeur. Plus ce dernier est âgé, plus la rente et le capital sont élevés. Ce mécanisme permet ainsi de compléter des revenus souvent en baisse au moment de la retraite, tout en conservant son cadre de vie.

Une coopérative au cœur du dispositif

La particularité du viager solidaire tient à l’identité de l’acheteur. Ici, il ne s’agit pas d’un investisseur individuel mais d’une structure à but non lucratif, la coopérative Les 3 Colonnes, créée en 2013 et soutenue notamment par la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette société coopérative d’intérêt collectif (Scic) place l’objectif social au cœur de son action : permettre aux personnes âgées de rester à domicile dans de bonnes conditions. Contrairement au viager classique, où la logique de rentabilité peut primer, le modèle solidaire valorise avant tout l’occupation du logement et le bien-être du bénéficiaire.

Un accompagnement personnalisé des seniors

Dès les premières étapes, un accompagnement est mis en place. Un coordinateur social et immobilier évalue les besoins du futur bénéficiaire. Selon les situations, cela peut se traduire par une aide humaine, des services à domicile ou encore des travaux d’adaptation du logement. L’amélioration du confort énergétique fait également partie des priorités. Des équipements peuvent être remplacés, comme le système de chauffage, afin de garantir un habitat plus adapté et moins coûteux à long terme. L’objectif est d’anticiper la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles.

Une solution pensée pour les profils les plus fragiles

Le viager solidaire s’adresse en priorité aux seniors disposant de revenus modestes ou confrontés à des situations d’isolement ou de dépendance. Chaque mois, plus de 600 demandes sont enregistrées par la coopérative, signe d’un intérêt croissant pour cette solution. L’âge moyen des bénéficiaires se situe entre 78 et 85 ans. Les motivations sont variées : rembourser un crédit, compenser une pension insuffisante ou financer des travaux. En parallèle, les bénéficiaires sont déchargés de certaines dépenses importantes. Les gros travaux sont pris en charge, une partie des charges de copropriété est allégée, et la taxe foncière est assumée par la coopérative, à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Une sécurité financière renforcée

Une autre différence majeure avec le viager traditionnel est la sécurisation des paiements. En effet, dans le cadre du viager solidaire, les fonds nécessaires au versement du bouquet et des rentes sont provisionnés à l’avance, sous contrôle notarial. Chaque bénéficiaire dispose d’un compte dédié, alimenté de manière régulière et transparente. Ce fonctionnement limite les risques liés à la dépendance vis-à-vis d’un acheteur individuel, dont la situation pourrait évoluer. Il garantit ainsi une stabilité financière essentielle pour les seniors, tout en leur permettant de continuer à vivre chez eux, dans un environnement familier.