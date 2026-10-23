Carburants : face à la hausse des prix, louer sa voiture peut rapporter plusieurs centaines d'euros par mois

La principale plateforme dédiée à la location de véhicules entre particuliers a enregistré plus de 18.000 nouvelles voitures depuis le mois de mars. Illustration. (Dbelkin / Pixabay)

Entre la flambée des prix à la pompe et les dépenses liées à l'entretien, posséder une voiture pèse de plus en plus lourd sur le budget des ménages. Mais certains automobilistes ont trouvé une solution pour rentabiliser leur véhicule et générer des revenus supplémentaires, sans pour autant renoncer à l'utiliser. Comme le rapporte TF1 Info ce jeudi 22 octobre 2026, la location de voitures entre particuliers séduit désormais de nombreux Français.

De « 200 à 800 euros » par mois avec deux véhicules

La principale plateforme dédiée à ce service a ainsi enregistré plus de 18.000 nouveaux véhicules depuis le mois de mars. Souvent, les propriétaires ne s'en servent plus autant qu'avant et préfère les mettre en location plutôt que de les laisser inutilement dans le garage. Certains en proposent même plusieurs à la fois.

C'est le cas d'un père de famille interrogé par TF1 , qui loue son véhicule familial de sept places à un tarif de 50 euros par jour, ainsi qu'une voiture de ville pour environ 30 euros. Il affirme gagner ainsi « 200 à 800 euros par mois » . Avec un salaire mensuel de 2.000 euros net, ces sommes représentent « un complément de revenu qui n'est pas négligeable » , a-t-il réagi. Il se sert notamment de cet argent pour amortir les frais de ses véhicules, mais également pour d'autres dépenses du quotidien. Un retraité en a quant à lui fait un véritable business, en achetant trois voitures pour les mettre exclusivement en location.

Des précautions à prendre

Mais pour éviter les mauvaises surprises, les propriétaires doivent prendre certaines précautions avant et après chaque location. Il est notamment recommandé de photographier l'état du véhicule, de relever le kilométrage et de vérifier le niveau de carburant. En cas de dégradation ou de restitution avec moins d'essence que prévu, ces éléments permettent de justifier une demande de remboursement auprès de la plateforme, sans subir de malus. Par ailleurs, si le locataire commet une infraction routière, le propriétaire n'est pas tenu de payer l'amende, celle-ci étant directement adressée au conducteur responsable.