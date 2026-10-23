Automobile : les prix des places de parking grimpent en flèche, voici où elles sont les plus chères

À l'échelle régionale, la Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête avec 106 euros mensuels, devant l'Île-de-France, à 102 euros. Illustration. (Florian Pircher / Pixabay)

Le prix et la difficulté du stationnement prennent de plus en plus de place dans le quotidien des français. D'après le dernier baromètre de Yespark , spécialiste du stationnement par abonnement, le prix moyen d'une place de parking privée atteint 138 euros par mois à Paris. Marseille arrive en deuxième position avec 109 euros, devant Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), où il faut compter 102 euros mensuels, rapporte BFM Business .

De moins en moins de places disponibles

Les écarts sont importants selon les territoires. À Toulouse (Haute-Garonne), le tarif moyen s’élève à 58 euros par mois, contre 57 euros au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine. À l'échelle régionale, la Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête avec 106 euros mensuels, devant l'Île-de-France, à 102 euros. La Bourgogne-Franche-Comté reste la région la plus abordable, avec une moyenne de 42 euros.

Cette hausse s'explique par la diminution des places disponibles en voirie, et l'augmentation du coût du stationnement. À Paris, laisser sa voiture six heures dans les arrondissements centraux peut coûter jusqu'à 75 euros pour un véhicule standard. Pour un SUV, la facture peut même grimper à 225 euros.

Des dépenses qui pèsent sur les ménages

La capitale prévoit de supprimer 70.000 places de stationnement en surface d'ici à 2026, dans le cadre d'un plan lancé en 2020. Environ 48.000 à 50.000 places ont déjà été neutralisées, et près de 22.000 autres doivent encore disparaître.

D’autre part, la loi d'orientation des mobilités impose aux municipalités de supprimer, avant le 31 décembre 2026, les places situées moins de cinq mètres en amont des passages piétons, afin d'améliorer la visibilité et la sécurité. Conséquence : le nombre de forfaits de post-stationnement est passé de 7,8 millions en 2018 à 16,3 millions en 2024, avant de redescendre à 15,6 millions en 2025. La location de parkings souterrains privés gagne ainsi en intérêt pour les automobilistes.