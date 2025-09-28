Revalorisation des retraites : des conseils pour optimiser votre pension / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined

Une revalorisation des pensions automatique et équitable

Depuis le début de l'année, les différentes pensions de base sont indexées sur la moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac). Cette formule, calculée par l'Insee et prévue dans le code de la Sécurité sociale, est basée sur la période qui s'étend de novembre N-2 à octobre N-1. Cela signifie que chaque hausse moyenne des prix de l'année passée se répercutera sur le montant des pensions versées à tous les retraités. Pour 2025, une inflation d'environ 1,3 % est prévue par la Banque de France, les pensions sont donc susceptibles d'augmenter de 0,9 %. Cette règle incontournable est devenue automatique et transparente. Son premier avantage est la prédictibilité. Sauf exception législative, hypothèse très rare, aucune décision politique ne peut plus impacter la revalorisation. Le second avantage est l'équité : elle s'applique à tous les Français, quelle que soit leur caisse de retraite. Chaque retraité se verra donc appliquer de façon mécanique la même hausse, sans démarche particulière à effectuer. Il est seulement recommandé de mettre à jour ses données administratives (changement de situation, modification des coordonnées bancaires…) en vérifiant chaque année sur son espace personnel les informations communiquées à la caisse. Ces nouvelles dispositions présentent cependant des limites. Ainsi, en cas d'inflation faible, la revalorisation sera minime et, même si les prix stagnent, le pouvoir d'achat augmentera peu. A contrario, si les prix s'envolent, le montant de la pension (basé sur l'année précédente) ne sera réajusté qu'un an plus tard.

Les spécificités de l'Agirc-Arrco

Pour l'Agirc-Arrco, pilier du système de retraite des salariés du privé, la revalorisation s'effectue tous les ans fin septembre début octobre, et s'applique au 1er novembre. Après une hausse de 1,6 % depuis novembre 2024, une nouvelle hausse de 0,8 à 1,2 % s'appliquera au 1er novembre prochain (versement le 3 novembre). En cette fin d'année, la caisse a également évoqué un éventuel versement exceptionnel pour les retraités aux carrières longues, souvent titulaires de faibles pensions. Ce geste serait rendu possible grâce à la gestion rigoureuse du régime, dont les excédents budgétaires proviennent de différents secteurs (agriculture, commerce, industrie et services). Ce potentiel coup de pouce, dont le montant n'est pas encore connu, viserait 7 millions de retraités ayant cotisé au moins pendant 40 ans. Le versement serait unique et non reconductible. Quoiqu'il en soit, une revalorisation ne révolutionnera pas le budget souvent serré des bénéficiaires d'une pension retraite. Il est donc conseillé de diversifier ses sources de revenus. Pour ceux qui en ont la possibilité pendant leur vie active, souscrire une épargne retraite ou une assurance vie, ou encore faire un placement immobilier, peuvent être des options sécurisantes en vue de la baisse de revenus liée à la fin de l'activité professionnelle. Petit rappel utile : pour toutes les caisses de retraite, la prudence reste de mise face à la recrudescence de tentatives de fraude. Le nom et le logo des caisses sont de plus en plus souvent usurpés pour tenter d'obtenir les données confidentielles des bénéficiaires. Il est donc conseillé de pas répondre aux sollicitations, quel que soit le canal utilisé (mail, SMS ou téléphone), les organismes de retraite ne demandant jamais d'informations sensibles par ces biais.