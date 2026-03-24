Retraite : le site de la mairie rencontre un « problème technique », la nonagénaire est privée de sa pension

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/03/2026 à 11:08

La municipalité assure que les démarches pourront de nouveau être effectuées sur le site à partir du 8 avril. Illustration. (Sabinevanerp / Pixabay)

Une habitante de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) tente depuis plusieurs semaines de débloquer la situation de sa mère de 90 ans, privée de sa pension de retraite. Pour cela, elle doit obtenir l’extrait de naissance de son père décédé auprès de la mairie de Lyon (Rhône), mais son site Internet rencontre une panne l’empêchant d’effectuer la démarche, rapporte Le Progrès .

Une demande restée sans réponse

La Bayonnaise doit remplir un formulaire spécifique, mais celui-ci est inaccessible à cause d’un « problème technique » qui persiste depuis le 26 février 2026. Elle pourrait également obtenir l’acte de naissance en allant directement dans l’une des mairies d’arrondissement de Lyon, mais ces dernières sont situées à des centaines de kilomètres de chez elle. « Après un décès, il y a déjà assez de paperasserie à gérer, ça prend du temps » , a-t-elle expliqué.

La fille de la retraitée a donc opté pour une autre option : faire parvenir sa demande par courrier. Mais malgré un dossier complet, elle n’aurait toujours eu aucun retour de la mairie, seule à pouvoir délivrer le fameux document pour permettre à sa mère de toucher sa pension. « Donc je patiente, je relance. Je regarde ma boîte aux lettres tous les jours. Mais rien. Et pendant ce temps, tout est bloqué : caisse de retraite, complémentaire… C’est épouvantable » , a-t-elle déploré.

Contactée par Le Progrès , la municipalité prévoit un retour à la normale à partir du 8 avril.