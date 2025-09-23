Retraite : comment se préparer psychologiquement pour bien vivre cette transition ? / iStock.com - Kar-Tr

Anticiper sa situation financière

Avec, en 2023, un salaire net moyen d’environ 2 600 € / mois, et une pension nette moyenne de 1 692 € / mois, le « taux de remplacement » (rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire perçu) s’établit, en France à environ 65 %. Même s’il existe de très fortes disparités (homme Femme - cadre / non cadre, etc.), force est de constater que le passage à la retraite s’accompagne donc, en général, d’une baisse de pouvoir d’achat. Or, ce temps libéré, génère de nouvelles envies : voyager, gâter ses petits-enfants, se lancer dans des loisirs longtemps repoussés... En somme, alors que les revenus baissent, les velléités de dépenses se multiplient ! Pour anticiper et mieux vivre ce « gap » il est possible d’évaluer à tout moment, et quelque soit votre âge, vos droits à la retraite sur la plateforme de la CNAV (Info Retraite - Mon compte retraite sur Service-Public.fr). Avant 55 ans vous pourrez y consulter votre relevé de carrière, vérifier vos trimestres cotisés, et simuler votre âge de départ. À partir de 55 ans, vous pourrez demander d’éventuelles corrections du relevé de carrière, et faire des simulations plus précises du montant de votre pension. Si ce montant est, pour vous, un choc, il sera encore temps de songer à l’améliorer en vous constituant une épargne... Assurance vie, plans d’épargne retraite (PER), investissements immobiliers locatifs ; les offres de placement à destination des futurs retraités sont pléthoriques !

Se faire accompagner dans cette nouvelle étape

La retraite ne se résume pas à un changement de statut administratif, elle implique aussi des bouleversements psychologiques : des journées moins structurées, un sentiment de déclassement social, voire d’inutilité, une impression de vide... Pour vous aider à mieux appréhender ces changements, il existe différents dispositifs. Des ateliers de préparations à la retraite, sont par exemple proposés par la Carsat (Bienvenue à la retraite : 5 séances collectives gratuites animées par des professionnels) ou le PRIF (6 séances gratuites en présentiel ou en visioconférence durant lesquelles sont abordés des thèmes variés : santé, budget, projet de vie, loisirs, etc.).

Maintenir une vie sociale active

La retraite sonne la fin de la vie professionnelle, pas celle du lien social ! Il est donc essentiel de cultiver ses interactions : famille, amis, bénévolat, associations, clubs… Et pourquoi pas reprendre des études et retrouver les bancs de la Fac ? L’essentiel est de rester connecté et de prévenir l’isolement !