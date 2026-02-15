information fournie par Boursorama avec LabSense • 15/02/2026 à 08:30

Gérer ses finances : les stratégies les plus en vogue pour économiser / iStock.com - SARINYAPINNGAM

Un objectif pour chacun : garder la maîtrise de son budget

Équilibrer son budget, même s'il est restreint, est possible en mettant en place une méthodologie rigoureuse. La première exigence est d'identifier ses revenus et ses dépenses. Ces dernières comportent trois catégories : les charges fixes (loyer, EDF, eau, abonnements, crédits, déplacements…), les dépenses variables (courses, loisirs, achats ponctuels…), ainsi que les achats saisonniers (vacances, Noël, rentrée scolaire…). Un suivi régulier de ses dépenses par une consultation fréquente de son solde bancaire constitue la base d'une gestion efficace. La gestion d'un budget comprend également le volet optimisation. Constituer une épargne "de précaution" équivalente à trois mois de salaire permet de faire face à un imprévu (changement d'un appareil ménager, panne de voiture…) ou de prévoir des dépenses plus conséquentes (vacances, Noël, mariage…). Faire des économies suppose de mettre en place quelques astuces de bon sens. On peut notamment renégocier des contrats avec les fournisseurs (énergie, téléphonie…), utiliser les comparateurs d'offres pour les achats incontournables, mensualiser les grosses dépenses et mettre en place des prélèvements automatiques, lutter contre le gaspillage en planifiant les menus. Pour ceux qui le peuvent, un virement mensuel sur un livret d'épargne (par exemple le jour du versement du salaire) peut être programmé. Il convient également d'adapter sa stratégie en fonction de la situation du moment : diminuer les dépenses en cas de baisse de revenu, majorer l'épargne en cas d'augmentation de salaire, différer des dépenses en cas d'imprévus.

Des outils pour faciliter la gestion

De nombreux outils, manuels ou numériques, sont disponibles pour encadrer et planifier les dépenses. Avant de choisir la méthodologie adaptée, les utilisateurs devront d'abord évaluer leur aisance avec l'univers digital. L'une des méthodes les plus classiques, le "cash stuffing" (méthode des enveloppes) cible surtout un public réfractaire aux nouvelles technologies. Le principe est simple : un montant précis en espèces est placé dans des enveloppes allouées aux différents postes budgétaires (loyer, alimentation, loisirs…), ce qui permet une visualisation concrète et instantanée de l'argent dépensé et des dérapages éventuels. Si cette approche permet de limiter les dépenses et d'éviter les achats compulsifs, elle présente cependant des limites, de nombreuses charges ne pouvant pas être payées en argent liquide. La règle, également très connue, des 50-30-20 (50 % pour les charges essentielles, 30 % pour les sorties et loisirs, 20 % pour l'épargne), diffusée dans les années 2000, est simple, mais pas compatible avec tous les budgets. Les outils numériques et applications de gestion (tels que Boursorama Banque), sont adaptés aux familiers des téléphones mobiles. Ces outils de "budget planner" permettent un suivi automatisé, une lecture immédiate des dépenses, une visualisation aisée des économies et des dérapages, mais aussi une synchronisation entre les comptes, un paramétrage des alertes en cas de dépassement de seuils et une planification budgétaire à plus long terme. Quant aux logiciels de finance (Grisbi, Gnucash…), ils permettent une analyse affinée, mais s'adressent plutôt aux utilisateurs aguerris.