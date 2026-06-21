Rente simple, rente avec annuités garanties, rente par paliers… Quelles sont les différentes rentes viagères existantes?

information fournie par Le Particulier • 21/06/2026 à 08:00

Une rente viagère est un revenu régulier versé à une personne jusqu’à son décès. Bien utilisée, elle répond à différents objectifs: revenu complémentaire, protection du conjoint ou transmission ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )

Sommaire:

Rente viagère, de quoi parle-t-on exactement?

Rente viagère: quelle fiscalité?

La rente viagère simple, pour augmenter son niveau de revenus

La rente viagère avec annuités garanties sécurise la transmission de son épargne

La rente viagère réversible, pour protéger son conjoint

La rente par paliers une option intéressante pour adapter ses revenus dans le temps

Choisir l’option rente indexée pour préserver son pouvoir d’achat

Dans quels cas la rente viagère est-elle adaptée?

Rente viagère, de quoi parle-t-on exactement?

Une rente viagère, aussi appelée arrérage, est une somme d’argent versée régulièrement par une personne physique ou morale (le débirentier) jusqu’au décès du bénéficiaire (le crédirentier). Il existe deux grands types de rentes:

La rente viagère à titre onéreux , résulte de la conversion d’un capital en revenus réguliers, par exemple à la sortie d’un plan d’épargne retraite (PER), d’un contrat d’assurance-vie ou lors de la vente d’un bien en viager.

, résulte de la conversion d’un capital en revenus réguliers, par exemple à la sortie d’un plan d’épargne retraite (PER), d’un contrat d’assurance-vie ou lors de la vente d’un bien en viager. La rente viagère à titre gratuit découle d’une donation ou d’un legs. Elle permet de verser un revenu régulier à un proche sans contrepartie financière. Elle constitue ainsi un outil de prévoyance adapté à la protection d’un enfant vulnérable.

À noter: Lors du départ à la retraite, le titulaire d’un PER peut choisir de percevoir une partie de l‘épargne sous forme de capital et de convertir le solde en rente viagère. À savoir: Le montant de la rente versée aux personnes bénéficiaires est identique à celui perçu par le crédirentier de son vivant. À savoir: Le montant de la rente dépend du capital, de l’âge et de l’espérance de vie du bénéficiaire mais aussi du type de rente choisi.

Rente viagère: quelle fiscalité?

La fiscalité de la rente viagère dépend de la nature de la rente.

Rente viagère à titre onéreux: seule une fraction de la rente est soumise à l’impôt sur le revenu, déterminée par l’âge bénéficiaire: 70% à moins de 50 ans, 50% entre 50 et 59 ans, 40% entre 60 et 69 ans, 30% à partir de 70 ans.

Rente viagère à titre gratuit: elle est imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement de 10% plafonné à 4439 euros en 2026, qui est commun à l’ensemble des rentes et des pensions perçues par le foyer fiscal. .

La rente viagère simple, pour augmenter son niveau de revenus

La rente viagère simple est la formule la plus classique. Le crédirentier perçoit un revenu régulier jusqu’à son décès. En l’absence de garanties ou d’options (réversion à un proche, durée minimale de versement, etc.), le capital économisé sert un seul bénéficiaire, augmentant de fait le montant de sa rente. Au décès de son bénéficiaire, elle s’arrête définitivement, sans rien laisser aux éventuels héritiers. La rente viagère simple s’adresse donc avant tout aux personnes seules ou à celles souhaitant maximiser leurs revenus immédiats.

La rente viagère avec annuités garanties sécurise la transmission de son épargne

Avec la rente avec annuités garanties, aussi appelée rente certaine, le crédirentier reçoit une rente à vie tout en intégrant une protection pour ses proches. S’il décède avant une durée minimale fixée à l’avance (par exemple 10, 15 ou 20 ans) les bénéficiaires désignés percevront la rente jusqu’à son terme. Ainsi, le capital économisé ne disparaît pas à fonds perdus. En contrepartie, le montant de la rente est inférieur à celui d’une rente simple.

La rente viagère réversible, pour protéger son conjoint

Au décès du crédirentier, le bénéficiaire de la réversion perçoit une rente dont le montant est calculé en fonction du taux choisi lors de la conversion du capital en rente (entre 50% et 100% en général). Lorsque le taux de réversion est élevé, le montant de la rente perçue initialement par le crédirentier est plus faible.

La rente par paliers une option intéressante pour adapter ses revenus dans le temps

Cette rente permet de moduler ses revenus grâce à un système de paliers. Le bénéficiaire doit alors faire un choix stratégique: percevoir une rente plus élevée au début de la retraite, ou, à l’inverse, privilégier des revenus plus importants à un âge avancé, pour faire face à la hausse des dépenses de santé ou de dépendance.

Choisir l’option rente indexée pour préserver son pouvoir d’achat

Cette option, gratuite ou payante selon les contrats, permet de faire évoluer le montant de la rente en fonction de l’inflation. L’assureur verse toutefois une rente initiale moins élevée afin de financer les futures revalorisations. Si le bénéficiaire vit longtemps, les augmentations successives peuvent compenser cet écart et conduire à un montant total perçu plus important.

Dans quels cas la rente viagère est-elle adaptée?

Le choix entre une sortie en capital et une sortie en rente dépend avant tout des objectifs de l‘épargnant. Certains préfèrent récupérer leur épargne sous forme de capital afin de conserver une totale liberté d’utilisation ou de transmettre le patrimoine restant à leurs proches. D’autres privilégient la rente viagère pour bénéficier d’un revenu garanti jusqu‘à la fin de leur vie.

La fiscalité constitue également un avantage de la sortie en rente. Dans le cas d’une rente viagère à titre onéreux, seule une fraction des versements est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Cette fraction varie selon l‘âge du bénéficiaire au moment de l’entrée en jouissance de la rente. La rente viagère convient ainsi particulièrement aux personnes souhaitant sécuriser un complément de revenus régulier. Elle peut également répondre aux besoins des personnes sans héritiers ou ne faisant pas de la transmission patrimoniale une priorité.