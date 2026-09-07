Peut-on cumuler une pension militaire et une retraite civile ?

information fournie par Boursorama avec LabSense • 07/09/2026 à 08:30

Des militaires de la base aérienne 942 de Mont-Verdun défilent sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris à l'occasion du traditionnel défilé militaire de la Fête nationale, le 14 juillet 2026. (Crédit : Ludovic MARIN / AFP)

Après avoir servi sous les drapeaux, beaucoup de militaires troquent l'uniforme pour le costume civil...et la carrière qui va avec. Or, cette double vie professionnelle ouvre des droits à deux pensions. Ce cumul est non seulement possible, mais presque un classique pour celles et ceux qui poursuivent leur route dans le civil. Mais entre règles spécifiques, conditions d'ouverture des droits et quelques plafonds qui jouent les garde-fous, la mécanique des retraites militaires et civiles est plus subtile qu'il n'y paraît. Pour optimiser ce qu'il est convenu d'appeler la « double liquidation », mieux vaut connaître ses durées de service, les règles de liquidation et les limites fixées par le Code des pensions... Alors, en avant pour un décryptage aussi stratégique qu'opérationnel !

Double carrière : deux pensions distinctes et cumulables

Les militaires qui ont servi puis poursuivi une carrière dans le secteur public ou privé sont nombreux à bénéficier de la double liquidation : une pension militaire d'un côté, une pension civile de l'autre. Pour obtenir une pension militaire, il faut avoir atteint une durée minimale de services, variable selon le statut et la date de recrutement. Pour les militaires recrutés depuis le 1er janvier 2014, cette "condition de fidélité" a été abaissée à seulement 2 ans de services (elle était de 15 ans pour ceux recrutés avant cette date). Mais atteindre cette condition ne signifie pas toucher sa pension immédiatement : sauf exception, il faut aussi avoir accompli une durée plus longue pour bénéficier d'une liquidation immédiate, sans attendre l'âge légal. cette durée est de 17 ans pour les non-officiers, 20 ans pour les officiers sous contrat, 27 ans pour les officiers de carrière. En deçà de ces seuils, la pension est versée de façon différée, à partir de 52 ans (progressivement porté à 54 ans). Et si la condition de fidélité minimale n'est pas atteinte, aucune pension militaire n'est versée : les périodes concernées peuvent faire l'objet d'une affiliation rétroactive au régime général, qui en tiendra compte sous forme de trimestres, dans la limite de quatre par an, et viendront renforcer la future retraite civile.

Un cadre strict mais modulé

Le Service des Retraites de l'État le confirme : chaque régime verse sa pension selon ses propres règles, sans se neutraliser. En revanche, le cumul d'une pension militaire avec une activité professionnelle est, lui, encadré, mais uniquement dans certains cas. Si le militaire rejoint le secteur privé (ou un établissement public à caractère industriel ou commercial), le cumul de sa pension et de ses revenus est intégral et sans aucun plafond. S'il reprend une activité auprès d'un employeur du secteur public, un plafond est prévu : la pension peut être cumulée intégralement avec les revenus tant que ceux-ci ne dépassent pas un tiers du montant brut de la pension, auquel s'ajoute la moitié du minimum garanti. Au-delà, l'excédent est déduit de la pension. Certaines situations échappent malgré tout à ce plafond : non-officiers ayant moins de 25 ans de services, militaires ayant atteint la limite d'âge ou de durée de services, ou encore les titulaires d'une pension pour invalidité. Enfin, en cas de reprise d'une activité militaire - réserve opérationnelle d'au moins 30 jours dans l'année ou nouvel engagement - le versement de la pension est suspendu pendant toute la durée de cet engagement.

Comment sont calculées les deux pensions ?

La pension militaire et la retraite civile obéissent chacune à leurs propres règles de calcul, ce qui explique qu'elles puissent coexister sans se chevaucher. La pension militaire est déterminée en fonction de la durée de services accomplis sous les drapeaux, du grade atteint et des éventuelles bonifications liées aux campagnes, aux services actifs ou aux situations particulières. La retraite civile, elle, dépend du régime auquel le militaire a été affilié après sa reconversion - régime général, fonction publique ou autre - et du nombre de trimestres validés au fil de cette seconde carrière. Indépendantes l'une de l'autre, ces deux pensions se cumulent donc naturellement, chacune reflétant la part de vie professionnelle effectuée dans son propre univers.

À noter

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié les règles de cumul emploi-retraite. Le nouveau dispositif s'applique notamment aux assurés dont la première pension de vieillesse de base prendra effet à partir du 1er janvier 2027, avec des règles transitoires. À partir de cette date, la distinction cumul intégral/cumul plafonné sera remplacée par un système à trois bornes d'âge. Les modalités précises d'application aux pensions militaires restent à préciser par décret