PER : nos conseils pour sortir à la retraite à moindre coût

information fournie par Café de la Bourse • 21/06/2026 à 09:12

conseil investir (Crédits: Unsplash - Mimi Thian)

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) séduit de nombreux épargnants grâce à son principal avantage : la possibilité de déduire ses versements de son revenu imposable. Mais cet avantage fiscal à l'entrée s'accompagne d'une fiscalité à la sortie parfois sous-estimée.

Au moment du départ à la retraite, récupérer son capital sans stratégie peut en effet entraîner une forte imposition. Pourtant, plusieurs leviers permettent de réduire le coût fiscal de la sortie d'un PER, à condition d'anticiper suffisamment tôt.

Voici les principaux éléments à connaître pour optimiser la sortie de son PER et éviter les erreurs les plus fréquentes.

Comment fonctionne la fiscalité du PER à la sortie ?

Ce qui est imposé dans un PER

La fiscalité du PER dépend principalement d'un élément : avez-vous déduit ou non vos versements de votre revenu imposable pendant la phase d'épargne ?

Si les versements ont été déduits, alors :

le capital correspondant aux versements est imposé au barème de l'impôt sur le revenu lors de la sortie ;

les gains générés par le contrat sont soumis à la fiscalité des produits financiers (PFU ou barème selon les cas).

En revanche, si les versements n'ont pas été déduits, seule la part correspondant aux gains est fiscalisée à la sortie. Autrement dit, l'avantage fiscal obtenu pendant la vie du contrat est récupéré par l'administration fiscale au moment du déblocage du PER.

Pourquoi la sortie peut coûter cher

Le principal point de vigilance avec un PER n'est pas uniquement le fait de sortir un capital important en une seule fois. En effet, le système du quotient peut, dans certains cas, atténuer l'impact fiscal d'un retrait exceptionnel en évitant une progressivité trop brutale de l'impôt.

Le véritable enjeu consiste surtout à anticiper votre tranche marginale d'imposition (TMI) au moment de la retraite. Le PER est particulièrement avantageux lorsque les versements sont déduits durant la vie active avec une TMI élevée, puis que les sommes sont récupérées à la retraite avec une TMI plus faible.

À l'inverse, si votre niveau d'imposition reste identique — voire augmente — à la retraite, l'intérêt fiscal du PER peut être fortement réduit. C'est notamment le cas des contribuables qui cumulent plusieurs sources de revenus : pensions importantes, revenus fonciers, revenus du capital ou maintien d'une activité professionnelle.

Une sortie mal anticipée peut donc entraîner une imposition plus forte que prévu, un changement de tranche marginale ou une hausse de certains prélèvements liés au niveau de revenus.

L'enjeu n'est donc pas seulement de réduire l'impôt aujourd'hui, mais surtout d'optimiser l'écart entre la fiscalité à l'entrée et celle appliquée lors de la sortie du PER.

Faut-il sortir son PER en capital ou en rente ?

La sortie en capital

La sortie en capital est aujourd'hui la solution la plus utilisée. Elle permet de récupérer tout ou partie de l'épargne accumulée sous forme de versement unique ou fractionné. Cette flexibilité est particulièrement appréciée pour financer :

un projet immobilier ;

un complément de revenus ;

une transmission ;

ou simplement conserver la maîtrise de son capital.

Cependant, comme nous l'avons vu, une sortie totale immédiate peut entraîner une fiscalité élevée si le montant retiré est très important.

La sortie en rente

Le PER permet aussi une sortie sous forme de rente viagère. Dans ce cas, l'épargne est transformée en revenus réguliers versés jusqu'au décès. La rente est alors imposée selon le régime des pensions de retraite.

Cette solution peut sécuriser des revenus complémentaires à vie, mais elle présente plusieurs limites :

perte de disponibilité du capital ;

transmission plus complexe ;

rendement parfois jugé peu attractif selon l'âge et les taux.

Quelle solution semble la plus adaptée selon les profils ?

Il n'existe pas de réponse universelle. La sortie en capital est souvent privilégiée par les épargnants souhaitant garder de la flexibilité et transmettre leur patrimoine plus facilement.

La rente peut convenir davantage aux profils recherchant avant tout un revenu garanti à vie et peu exposé aux arbitrages de gestion.

Dans la pratique, de nombreux retraités optent pour une solution mixte combinant capital et rente afin d'équilibrer souplesse et sécurité.

Nos conseils pour réduire la fiscalité de son PER

Fractionner les retraits

C'est probablement le levier le plus efficace. Au lieu de sortir l'intégralité du PER en une seule fois, il peut être pertinent d'étaler les retraits sur plusieurs années afin de limiter l'impact sur le revenu imposable.

Cette stratégie permet souvent d'éviter un changement de tranche fiscale, de lisser l'imposition et de mieux piloter ses revenus à la retraite.

Anticiper sa tranche d'imposition à la retraite

Le PER est particulièrement intéressant lorsque le taux d'imposition est plus élevé pendant la vie active qu'à la retraite.

Avant d'effectuer des retraits, il est donc utile d'anticiper :

ses futures pensions ;

ses revenus fonciers ;

ses autres revenus des meilleurs placements notamment ;

et son niveau d'imposition global.

L'objectif consiste à sortir le PER dans des années fiscalement favorables.

Faut-il éviter de déduire ses versements ?

Contrairement à une idée reçue, déduire ses versements n'est pas toujours la meilleure solution. Pour les contribuables faiblement imposés, l'économie fiscale obtenue à l'entrée peut être limitée, alors que la fiscalité à la sortie restera bien présente.

Dans certains cas, ne pas déduire les versements permet de réduire la fiscalité future, de simplifier la sortie et d'optimiser la transmission. Le choix dépend principalement de la tranche marginale d'imposition et des objectifs patrimoniaux.

Les erreurs fréquentes à éviter avec un PER

Sortir tout son capital en une seule fois

C'est l'erreur la plus fréquente. Un retrait massif peut provoquer une forte hausse de l'imposition sur une seule année et réduire considérablement l'intérêt fiscal du PER. Mieux vaut généralement privilégier une sortie progressive et planifiée.

Oublier l'impact fiscal global

La fiscalité du PER ne doit jamais être analysée isolément. Les retraits viennent s'ajouter aux autres revenus : pensions de retraite, revenus immobiliers, dividendes, assurance vie, revenus professionnels éventuels. Une mauvaise coordination peut entraîner une hausse importante de la pression fiscale globale.

Souscrire un PER sans stratégie de sortie

Beaucoup d'épargnants ouvrent un PER uniquement pour réduire leurs impôts immédiatement, sans réfléchir à la manière dont ils récupéreront leur épargne plus tard.

Or, un PER performant est avant tout un PER dont la sortie a été anticipée dès le départ :

capital ou rente ;

rythme des retraits ;

niveau d'imposition futur ;

objectifs patrimoniaux ;

transmission.