Comment investir à 60 ans ?

information fournie par Café de la Bourse • 20/06/2026 à 08:34

(Crédits photo: Création IA-M365 Copilot)

À 60 ans, investir ne répond plus aux mêmes objectifs qu'à 30 ou 40 ans. À l'approche de la retraite, la priorité n'est généralement plus uniquement de rechercher de la performance, mais aussi de sécuriser son patrimoine, préparer des revenus complémentaires et organiser la transmission de ses actifs .

Pour autant, il serait faux de penser qu'il est trop tard pour investir. L'espérance de vie à 60 ans dépasse aujourd'hui largement les 20 années en France. Cela signifie qu'un investisseur conserve encore un horizon de placement suffisamment long pour faire fructifier son capital, à condition d'adopter une stratégie cohérente et adaptée à son profil. L'enjeu consiste alors à trouver le bon équilibre entre sécurité, rendement et disponibilité de l'épargne.

Pourquoi investir à 60 ans reste essentiel

Préparer la retraite et les revenus futurs

Même lorsque la retraite approche ou a déjà commencé, les besoins financiers restent importants. La baisse des revenus liée à la cessation d'activité peut peser sur le niveau de vie, tandis que certaines dépenses augmentent avec le temps : santé, aide à domicile, logement ou soutien familial.

Investir à 60 ans permet donc de :

compléter ses revenus futurs ;

préserver son pouvoir d'achat face à l'inflation ;

maintenir un niveau de vie confortable ;

préparer d'éventuelles dépenses imprévues.

L'investissement devient alors un outil de gestion patrimoniale plus qu'une simple recherche de performance.

Un horizon d'investissement encore long

À 60 ans, l'horizon de placement reste souvent sous-estimé. Pourtant, un particulier qui part à la retraite à 64 ans peut encore avoir un horizon de 20 à 30 ans devant lui.

Cela signifie qu'il reste possible d'investir sur des actifs dynamiques, notamment les marchés actions, à condition d'adapter le niveau de risque et de conserver une diversification suffisante.

L'erreur fréquente consiste à sécuriser l'intégralité de son patrimoine trop tôt, au risque de voir son capital perdre progressivement de la valeur réelle sous l'effet de l'inflation.

Quels placements privilégier à 60 ans ?

Assurance vie, PER et placements financiers

L'assurance vie reste l'un des placements les plus utilisés après 60 ans grâce à sa souplesse et à sa fiscalité avantageuse. Elle permet :

d'investir sur des supports sécurisés via les fonds euros ;

de conserver une exposition aux marchés financiers via les unités de compte ;

de préparer la transmission du patrimoine dans un cadre fiscal favorable.

Les ETF peuvent également avoir leur place dans une stratégie long terme, notamment via l'assurance vie ou un compte-titres. Ils permettent d'investir simplement sur des marchés diversifiés avec des frais réduits.

Le PER peut aussi rester pertinent avant le départ à la retraite, surtout pour les contribuables fortement imposés qui souhaitent bénéficier d'une déduction fiscale sur leurs versements. En revanche, plus la retraite approche, plus il devient important d'anticiper les modalités de sortie du PER et sa fiscalité.

À cet âge, la logique consiste généralement à combiner :

une poche sécurisée ;

une poche de diversification ;

une poche plus dynamique pour conserver du potentiel de rendement.

Immobilier et revenus complémentaires

L'immobilier conserve également une place importante dans une stratégie patrimoniale à 60 ans.

L'investissement locatif peut permettre de générer des revenus complémentaires relativement stables, tandis que les SCPI offrent une solution plus accessible pour percevoir des revenus potentiels sans gérer directement un bien immobilier.

Certains investisseurs privilégient aussi des placements générateurs de revenus réguliers : SCPI, obligations, fonds distribuants, actions à dividendes.

L'objectif devient souvent davantage la recherche de revenus complémentaires que la seule valorisation du capital.

Comment adapter son niveau de risque à l'approche de la retraite

Trouver l'équilibre entre sécurité et performance

À mesure que l'on approche de la retraite, la gestion du risque devient centrale. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner totalement les actifs dynamiques, mais plutôt ajuster progressivement l'allocation du patrimoine.

Une stratégie équilibrée peut consister à :

sécuriser les sommes nécessaires aux projets proches ;

conserver une exposition modérée aux marchés financiers pour le long terme ;

maintenir une épargne de précaution disponible.

L'objectif est d'éviter qu'une forte baisse des marchés n'impacte brutalement le patrimoine au moment où les besoins de liquidités augmentent.

Le niveau de risque acceptable dépendra notamment :

des revenus à la retraite ;

du patrimoine global ;

de la situation familiale ;

de la capacité à supporter les fluctuations des marchés.

Préparer la transmission et la succession

À 60 ans, la réflexion patrimoniale inclut souvent la transmission.

L'assurance vie joue ici un rôle majeur grâce à son cadre fiscal spécifique en matière successorale. Les donations peuvent également permettre d'anticiper la transmission tout en profitant des abattements fiscaux renouvelables.

La préparation successorale ne concerne pas uniquement les patrimoines importants. Anticiper permet souvent de simplifier la transmission et d'éviter certains conflits ainsi que d'optimiser la fiscalité pour les héritiers.

Les erreurs fréquentes des investisseurs à 60 ans

Être trop prudent trop tôt

L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à placer l'intégralité de son patrimoine sur des supports sécurisés à faible rendement. Même si la protection du capital devient plus importante à cet âge, une stratégie excessivement prudente peut entraîner une perte de pouvoir d'achat sur le long terme à cause de l'inflation. Conserver une part raisonnable d'actifs dynamiques permet souvent de mieux préserver la valeur réelle du patrimoine dans le temps.

Chercher des rendements irréalistes

À l'inverse, certains investisseurs cherchent à compenser un retard d'épargne en prenant des risques excessifs ou en recherchant des placements promettant des rendements très élevés. Or, les promesses de performances importantes sans risque doivent systématiquement susciter la prudence.

À 60 ans, la priorité doit rester :