information fournie par Boursorama avec LabSense • 19/06/2026 à 08:30

Pension de réversion : les pièges à éviter lors de la demande (délais, conditions, cumul) / iStock.com - Liudmila Chernetska

Des conditions d’accès qui varient selon les régimes

La première condition pour bénéficier d’une pension de réversion est d’avoir été marié avec la personne décédée. Cette règle s’applique notamment au régime général de l’Assurance retraite, à l’Agirc-Arrco ainsi qu’aux régimes de la fonction publique. Les ex-conjoints divorcés peuvent également faire valoir leurs droits. En revanche, le Pacs et le concubinage n’ouvrent pas droit à la pension de réversion. Pour les anciens salariés du secteur privé, le régime général et l’Agirc-Arrco exigent en principe que le conjoint survivant ait au moins 55 ans pour percevoir la réversion. Le régime général ajoute une condition de ressources. En 2026, les revenus annuels du bénéficiaire ne doivent pas dépasser 25 001,60 euros s’il vit seul et 40 002,56 euros pour un couple. Sont pris en compte les salaires, pensions, revenus locatifs mais aussi certains éléments du patrimoine. À l’inverse, la pension de réversion de l’Agirc-Arrco est attribuée sans condition de ressources.

Attention aux délais pour préserver ses droits

Contrairement à une idée reçue, la pension de réversion n’est jamais attribuée automatiquement après un décès. En effet, une demande doit être déposée auprès des organismes concernés. S’il n’existe pas de date limite stricte pour effectuer cette démarche, attendre trop longtemps peut avoir des conséquences financières. Dans le régime général et à l’Agirc-Arrco, la rétroactivité complète du versement n’est accordée que si la demande est réalisée dans l’année suivant le décès. Au-delà, une partie des sommes potentiellement dues peut être perdue. D’autres régimes appliquent leurs propres règles, avec des délais parfois plus courts ou plus longs. Agir rapidement permet donc de sécuriser l’ensemble des droits ouverts.

Le piège du cumul et de la déclaration des ressources

La question des ressources constitue l’une des principales causes d’erreur. Beaucoup de demandeurs pensent que seuls leurs revenus professionnels ou leurs pensions sont examinés. En réalité, certains biens immobiliers, placements financiers ou revenus locatifs entrent également dans le calcul. Le régime général applique notamment une valorisation théorique de certains patrimoines, hors résidence principale. Une mauvaise déclaration ou l’oubli d’un revenu peut entraîner une réduction de la pension, sa suspension ou une demande de remboursement en cas de trop-perçu. Il est donc indispensable de vérifier attentivement chaque information figurant dans le dossier.

Ne pas oublier les retraites complémentaires

Une autre erreur fréquente est de penser qu’une seule demande suffit pour obtenir l’ensemble de la réversion. Si les démarches ont été simplifiées pour plusieurs régimes de base, les retraites complémentaires nécessitent souvent une attention particulière. L’Agirc-Arrco, qui concerne les anciens salariés du privé, verse une pension de réversion sans condition de ressources. Mais de nombreux bénéficiaires potentiels ignorent cette spécificité et ne déposent pas de demande auprès de ce régime. Résultat, plusieurs centaines d’euros peuvent être perdus chaque mois alors que les droits existent.

Remariage, vie de couple et changements de situation : des effets parfois méconnus

Les règles de cumul avec une nouvelle situation familiale diffèrent selon les caisses de retraite. Dans certains régimes complémentaires, comme l’Agirc-Arrco, le remariage entraîne la suppression définitive du droit à la réversion. Dans d’autres, le droit est maintenu mais les ressources du nouveau foyer sont prises en compte, ce qui peut donc faire dépasser les plafonds autorisés. Après l’attribution de la pension, toute évolution de situation doit être signalée. Qu’il s’agisse d’une reprise d’activité, d’une augmentation de revenus, d’une perception de loyers ou d’un changement de statut matrimonial. Les organismes de retraite effectuent régulièrement des contrôles. Une omission, même involontaire, peut conduire à un recalcul des droits ou à une demande de remboursement.