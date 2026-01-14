information fournie par Boursorama avec LabSense • 14/01/2026 à 08:30

Le droit à l’information sur la retraite : ce que tout salarié doit savoir / iStock.com - fizkes

Un droit inscrit dans la loi et renforcé avec le temps

Le droit à l’information sur la retraite a été institué par la loi du 21 août 2003, avant d’être renforcé à partir du 1er janvier 2012. Son objectif est de permettre à chaque assuré, quel que soit son statut, d’avoir une vision régulière et fiable de sa carrière et de ses droits à retraite. Sa mise en œuvre a été confiée au Groupement Union Retraite, qui coordonne aujourd’hui l’information de 35 régimes obligatoires de base et complémentaires. Ce droit s’applique tout au long de la vie professionnelle, depuis l’entrée sur le marché du travail jusqu’au départ à la retraite.

Des documents clés transmis selon l’âge

L’information retraite prend la forme de plusieurs documents, envoyés à des moments précis du parcours professionnel. Après la validation des deux premiers trimestres, les assurés reçoivent un document d’information générale sur la retraite. À partir de 35 ans, puis tous les cinq ans jusqu’à 50 ans, un relevé de situation individuelle est mis à disposition. Il retrace l’ensemble de la carrière connue des régimes, année par année. Dès 55 ans, ce relevé est complété par une estimation indicative globale, également actualisée tous les cinq ans, qui donne une première évaluation du montant de la future pension.

Corriger et suivre sa carrière en temps réel

Ces informations ne sont pas figées. Les assurés peuvent signaler à tout moment des erreurs ou des oublis, comme une période d’emploi manquante ou une incohérence de revenus. Les corrections s’effectuent directement depuis le compte retraite en ligne, accessible sur info-retraite.fr ou via l’application dédiée. Avant 55 ans, la demande est traitée par le régime concerné. Après cet âge, un service unique permet de centraliser les corrections, quel que soit le régime. Le suivi des démarches se fait en ligne, offrant une transparence accrue sur le traitement des dossiers.

Un entretien personnalisé pour anticiper sa retraite

À partir de 45 ans, il est possible de demander un entretien information retraite. Cet échange, réalisé à la demande de l’assuré, permet de faire le point avec un expert sur sa situation, ses droits acquis et les options envisageables pour la suite de la carrière. Des entretiens spécifiques existent également en cas de projet d’expatriation ou lors d’une procédure de divorce ou de séparation, afin d’évaluer l’impact de ces situations sur les droits à retraite.

Estimer sa retraite et simuler différents scénarios

Le compte retraite donne aussi accès à un service d’estimation en ligne. Il permet de connaître les âges possibles de départ, le nombre de trimestres requis et une estimation du montant de la pension. Les assurés peuvent personnaliser leur simulation en intégrant des éléments de leur situation familiale ou professionnelle, comme un temps partiel ou une période de chômage. Ces données servent uniquement à la simulation et ne sont pas transmises aux régimes. Les résultats restent indicatifs. En effet, le montant définitif de la retraite n’est communiqué qu’après le dépôt officiel de la demande de départ.