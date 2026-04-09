La retraite progressive : comment aménager en douceur votre fin de carrière

information fournie par Tout sur mes finances • 09/04/2026 à 17:30

(Crédits: Unsplash - mathieu gauzy)

Méconnue et pourtant avantageuse, la retraite progressive permet de réduire son temps de travail en fin de carrière, tout en percevant une fraction de sa pension. L'Agirc-Arrco vient de publier une note pour mieux faire connaître ce dispositif, accessible depuis peu dès 60 ans.

La retraite progressive reste largement ignorée des actifs. D'après les statistiques les plus récentes de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dares), à peine moins de 4% des salariés du secteur privé y ont recours. Pour remédier à ce déficit de notoriété, l'Agirc-Arrco a mis en ligne, le 30 mars 2026, une note d'information destinée à ses affiliés.

Le principe de la retraite progressive est simple : vous continuez à travailler à temps partiel en fin de carrière, tout en touchant une fraction de votre retraite. Depuis le 1er septembre 2025, le dispositif est accessible dès 60 ans, contre deux ans avant l'âge légal de départ auparavant (entre 60 et 62 ans).

Les conditions à remplir pour en bénéficier

Pour prétendre à la retraite progressive, vous devez avoir validé au moins 150 trimestres, soit 37,5 ans de cotisation, tous régimes de base confondus. Si vous êtes salarié, vous devez également exercer votre activité à temps partiel, dans une fourchette comprise entre 40% et 80% d'un temps plein.

La fraction de pension versée est inversement proportionnelle à votre temps de travail. Comme l'illustre l'Agirc-Arrco : si vous travaillez à 80%, vous percevrez 20% de vos retraites de base et de vos retraites complémentaires.

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Si vous êtes en forfait-jours, pas de problème : depuis 2022, vous pouvez accéder à la retraite progressive, à condition de travailler entre 87 et 174 jours par an.

Fonctionnaires, libéraux : des règles adaptées à chaque statut

Longtemps réservé aux seuls salariés du privé, aux artisans, aux commerçants et aux exploitants agricoles, la retraite progressive a été étendue à l'ensemble des actifs par la réforme des retraites de 2023. Les fonctionnaires, les agents des régimes dits « spéciaux » (EDF, SNCF, RATP, Banque de France…) et les professions libérales peuvent désormais en bénéficier.

Les modalités varient toutefois selon les statuts. Les agents publics doivent travailler entre 50% et 90% d'un temps complet, tandis que les indépendants doivent réduire leurs revenus professionnels de 20% à 60%.

Continuez à cotiser et à accumuler des droits

La retraite progressive ne se contente pas de compenser la perte de revenus liée au passage à temps partiel : elle vous permet aussi de continuer à valider des trimestres et des points de retraite.

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Mieux encore, avec l'accord de votre employeur, vous pouvez cotiser sur la base d'un salaire à temps plein, même en travaillant à temps partiel, afin d'augmenter le montant de votre future pension. Dans tous les cas, au moment de votre départ définitif, vos retraites de base et complémentaires seront recalculées en intégrant les droits acquis pendant la retraite progressive.

Comment faire votre demande : les étapes à suivre

Pour mettre en place votre retraite progressive, commencez par réaliser une simulation sur le site de l'Agirc-Arrco ou du portail public info-retraite.fr afin d'estimer la fraction de retraite à laquelle vous pouvez prétendre. Si le montant vous convient, adressez une demande de passage à temps partiel à votre employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Trois scénarios sont alors possibles. Si votre employeur accepte, il devra remplir une attestation de temps partiel à joindre à votre dossier. S'il ne répond pas dans les deux mois, le passage à temps partiel est considéré comme tacitement accordé. S'il refuse, il devra justifier que ce temps partiel est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise.

Il vous est conseillé de déposer votre demande de retraite progressive auprès de vos caisses de retraite de base et complémentaire quatre à cinq mois avant le début du temps partiel. Une demande unique peut être effectuée en ligne, sur le site de l'Agirc-Arrco ou sur info-retraite.fr, et sera automatiquement transmise à l'ensemble des caisses concernées.