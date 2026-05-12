 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« J’ai travaillé quatre ans pour rien » : bientôt à la retraite, elle apprend que son ex-employeur ne cotisait pas

information fournie par Boursorama avec Newsgene 12/05/2026 à 11:58

Une Lyonnaise s'est aperçue que l'un de ses anciens employeurs n'avait pas cotisé pour sa retraite pendant quatre ans. (illustration) (Pixabay / Van3ssa_)

Une Lyonnaise s'est aperçue que l'un de ses anciens employeurs n'avait pas cotisé pour sa retraite pendant quatre ans. (illustration) (Pixabay / Van3ssa_)

Une future retraitée, habitant à Lyon, s'est aperçue en préparant son dossier que son ancien employeur n'avait pas cotisé pour elle pendant près de quatre ans. Elle ne pourra certainement jamais récupérer les droits correspondants à cette période.

« C’est comme si je n’avais pas travaillé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1988 » . Christel, une Lyonnaise qui doit prendre sa retraite le 1er juin prochain, est désabusée. Elle a expliqué au Progrès que l'un de ses anciens employeurs n'avait pas payé les cotisations retraite pendant plusieurs années.

« J’ai travaillé 4 ans pour rien » , peste-t-elle aujourd'hui. Comble de l'histoire : l'employeur en question était l’Assurance générale de prévoyance des cadres (AGPC), un organisme alors spécialisé dans la gestion des retraites complémentaires.

« Pas de cotisations, pas de droits »

La future retraitée est sans solution. En effet, le délai de prescription pour une action de recouvrement de cotisations non réglées est de cinq ans, précise le quotidien régional. Une mauvaise nouvelle confirmée par Marylin Vilardebo, présidente d’Origami and Co, une société d’expertise des droits à la retraite. « Pas de cotisations, pas de droits ! (...) Si les cotisations figurent sur le bulletin de salaire, on peut arriver à régulariser, mais dans le cas contraire, il n’y a pas grand-chose à faire » , explique cette spécialiste de la question au Progrès .

La société AGPC n'existe plus, elle a fermé en 1992. Cristel ne pourra certainement jamais récupérer les droits à la retraite correspondant à ces quatre années de travail lorsqu'elle avait une vingtaine d'années.

© Boursorama avec Newsgene
1 commentaire
  • 12:33

    C'est pour cela qu'il faut vérifier ses points de retraite tous les ans !!! A une époque le système avait 2 ans de retard mais de nos jours c'est peut etre moins

Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Retraite et logement social : peut-on rester dans son HLM une fois à la retraite ? / iStock.com - LightFieldStudios
    Retraite et logement social : peut-on rester dans son HLM une fois à la retraite ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 10.05.2026 08:30 

    Alors que le passage à la retraite s’accompagne souvent d’une baisse de revenus, de nombreux locataires de logements sociaux s’interrogent sur leur droit au maintien dans les lieux. Entre règles d’attribution des HLM et protections spécifiques comme celles prévues ... Lire la suite

  • Cash Confidences : combien j'aurai pour ma retraite ?
    Cash Confidences : combien j'aurai pour ma retraite ?
    information fournie par Boursorama 06.05.2026 10:00 

    Dans cet épisode, Fanny Bastien, experte en patrimoine chez Culture Patrimoine, répond enfin à LA question redoutée par toutes les femmes : concrètement, combien aurai-je à la retraite ? Des écarts de carrière aux pénalités du temps partiel, en passant par des ... Lire la suite

  • Financer l’Ehpad d’un parent dépendant sans sacrifier l’héritage est possible en combinant aides publiques, assurance-vie, immobilier et solidarité familiale. ( crédit photo : Getty Images )
    Parents âgés dépendants: financer un Ehpad en préservant l’intérêt des enfants
    information fournie par Le Particulier 02.05.2026 08:00 

    Gérer l’entrée en Ehpad d’un parent dépendant peut vite devenir un casse-tête financier. Solidarité familiale, assurance-vie, aides publiques, vente d’un bien immobilier, plusieurs solutions existent et certaines peuvent être anticipées. Pour ses parents, Claire ... Lire la suite

  • Cumul emploi-retraite : un dispositif encouragé hier, fragilisé aujourd’hui / iStock.com - gpointstudio
    Cumul emploi-retraite : un dispositif encouragé hier, fragilisé aujourd’hui
    information fournie par Boursorama avec LabSense 25.04.2026 08:30 

    Le dispositif de cumul emploi-retraite permet de reprendre ou de poursuivre une activité, dont les revenus peuvent se cumuler avec la pension. Les conditions pour en bénéficier ont évolué à maintes reprises et seront de nouveau modifiées à compter du 1er janvier ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank