Impôts : les retraités conservent finalement leurs avantages

information fournie par Tout sur mes finances • 02/03/2026 à 15:08

Annoncée puis redoutée, la réforme des abattements fiscaux sur les pensions de retraite n'aura pas lieu. Le budget 2026 préserve l'existant et revalorise même certains seuils, au grand soulagement des retraités.

Si vous êtes retraité(e), vous pouvez souffler. Contrairement aux intentions initiales du gouvernement, le budget de l'État pour 2026 n'a pas remis en cause les avantages fiscaux dont bénéficient les pensionnés.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoyait pourtant un changement de taille : la suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites, qui aurait été remplacé par un forfait unique de 2.000 euros par retraité. L'exécutif défendait cette mesure au nom de la justice fiscale, estimant qu'elle aurait favorisé les petites pensions tout en augmentant les recettes publiques. Mais la proposition a suscité de vives critiques et n'a pas survécu aux débats parlementaires.

Le compromis budgétaire sauve l'abattement de 10%

Faute d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, la première version du PLF 2026 n'a pas été adoptée. Pour garantir l'adoption définitive du budget, le gouvernement a choisi d'en retirer les mesures les plus sensibles. La suppression de l'abattement de 10% sur les retraites a ainsi disparu du texte final, publié le 20 février 2026 au Journal officiel.

Cerise sur le gâteau pour les retraités : les montants minimum et maximum de cet abattement ont été revalorisés à hauteur de l'inflation, soit une hausse de 0,9%. Pour les pensions perçues en 2025 et déclarées au printemps 2026, la franchise d'impôt ne pourra pas être inférieure à 454 euros ni supérieure à 4.439 euros.

Les retraités modestes et les invalides toujours protégés

La loi de finances 2026 confirme également le maintien de l'abattement spécial accordé aux retraités âgés de 65 ans et plus disposant de revenus modestes. Cet avantage fiscal concerne aussi, quel que soit l'âge, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité, d'une pension d'invalidité pour accident du travail ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », sous conditions de taux d'incapacité.

Initialement, cet abattement supplémentaire devait être réservé uniquement aux personnes invalides. Là encore, le gouvernement a reculé. Pour l'impôt payé en 2026 sur les revenus perçus en 2025, l'abattement spécial atteindra 2.822 euros si votre revenu net global reste inférieur à 17.670 euros. Il sera réduit à 1.411 euros si ce revenu se situe entre 17.670 euros et 28.430 euros, et disparaîtra au-delà de ce seuil. À savoir : l'abattement de 10% et l'abattement spécial se cumulent.