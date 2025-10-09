Fraude en ligne : les seniors ciblés par de faux sites d’assurance retraite / iStock.com - Yuliia Kaveshnikova

Des sites trompeurs qui imitent les plateformes officielles

Depuis plusieurs mois, des sites frauduleux prolifèrent en ligne. Ils promettent aux seniors d’augmenter leurs pensions ou d’obtenir un complément retraite rapidement. Les pages reprennent les codes graphiques et le ton des sites institutionnels. Le piège est bien rodé : un site promet d’augmenter facilement le montant des pensions grâce à un placement présenté comme particulièrement rentable, à condition toutefois de se décider sans tarder. Beaucoup de retraités y ont cru, piégés par une interface qui semblait authentique.

Un scénario bien huilé pour soutirer des données

Le scénario est toujours le même. L’internaute est invité à cliquer sur un lien, remplir un formulaire, puis à communiquer ses coordonnées bancaires. Les escrocs se font passer pour des conseillers en assurance ou des agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav). Une fois les données transmises, les fraudeurs les utilisent pour soutirer de l’argent ou vendre de faux produits financiers. Les pertes se chiffrent déjà en millions d’euros. « On sait qu’il y a des milliers de retraités à travers le monde qui ont tout perdu », alerte Jérôme Saiz, expert en cybersécurité chez OPFOR Intelligence, dans les colonnes de France Info.

L’intelligence artificielle, nouvel outil des escrocs

La montée en puissance des contenus générés par l’intelligence artificielle a offert un terrain fertile à ces arnaques. En effet, les fraudeurs créent désormais de faux articles de presse, visuellement indiscernables de véritables publications. Sur les réseaux sociaux, ces contenus imitent la mise en page de grands médias comme Le Monde, France Info ou Le Figaro, et diffusent de fausses promotions avec des titres comme : « Paris : À 39 € par mois, cette mutuelle cartonne chez les seniors ! », ou encore « Les retraités changent tous de complémentaire santé ! Né(e) entre 1942 et 1966 : Économisez jusqu’à 50% sur vos frais de mutuelle ». L’illusion est d’autant plus crédible que ces textes sont rédigés et mis en forme automatiquement par des outils d’IA, capables de reproduire les styles journalistiques. Certains sites ajoutent même, en petits caractères, une mention précisant que le contenu est généré par intelligence artificielle et « ne doit pas être interprété comme réel ou véridique ». Une ligne discrète, mais juridiquement protectrice pour les fraudeurs.

Les seniors particulièrement exposés

Les retraités constituent une cible privilégiée. Beaucoup d’entre eux ne maîtrisent pas les réflexes numériques permettant d’identifier un faux site. L’urgence ou la promesse d’un gain rapide suffisent souvent à désarmer leur vigilance. « On s’est décidé à sensibiliser beaucoup nos retraités, pour leur dire que l'information fiable, il faut la trouver sur des sites fiables », insiste Renaud Villard. Pour reconnaître une arnaque, il faut être attentif aux détails. Une adresse web légèrement modifiée, une faute d’orthographe, un logo mal reproduit… Ces indices peuvent sembler anodins, mais constituent souvent les seuls signaux d’alerte.