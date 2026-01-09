Le livret A perd du terrain, l’assurance-vie marque des points

femme âgée entourée de points d'interrogation (Crédits: Adobe Stock)

La chute du taux du Livret A à 1,70 % depuis le 1er août 2025 marque un tournant pour l'épargne des Français. Moins rémunérateur et plafonné, ce placement perd de son attrait, poussant les épargnants à redéployer leur épargne vers l'assurance-vie. Portée par des fonds euros plus performants et des offres bonifiées, cette dernière séduit par sa souplesse, son rendement et son potentiel à long terme.

Le Livret A en perte de vitesse

Depuis le 1er août, le taux du Livret A est passé de 2,40 % à 1,70 %, soit la plus forte baisse en 15 ans. Résultat : la collecte chute, passant de 10,14 milliards d'euros au premier semestre 2024 à seulement 2,97 milliards en 2025.

SI les Français plébiscitent l'accessibilité et la simplicité du Livret A, sa baisse de rémunération et son plafond limité à 22.950 euros ont pour conséquence que les ménages réorientent leur épargne vers d'autres placements.

A savoir Un taux d'épargne parmi les plus élevés d'Europe Pour rappel, les Français ont le taux d'épargne le plus élevé de la zone euro (18% en France contre 15,3% en moyenne dans la zone Euro). Une situation qui s'explique notamment par la faible confiance dans l'avenir et une crainte concernant les déficits publics et le financement des retraites.

L'assurance-vie, nouveau refuge des épargnants

Avec plus de 2028 milliards d'euros d'encours, l'assurance-vie s'impose comme une alternative solide. La collecte a doublé en un an, atteignant 5 milliards d'euros au premier semestre 2025. Ce redéploiement s'explique par la baisse des rendements des produits réglementés et la souplesse de l'assurance-vie.

Les fonds euros : un rendement redevenu attractif

Les fonds euros, garantis et sécurisés, ont rapporté en moyenne 2,50 % nets en 2024, bien au-dessus du Livret A. Grâce à la remontée des taux et à une inflation contenue (1 % en juillet 2025), le rendement réel est redevenu positif. Sans plafond de versement et avec une fiscalité différée, ils attirent les épargnants prudents.

Année Rendement moyen des fonds en euros inflation 2021 1,3% 1,6% 2022 1,9% 5,2% 2023 2,6% 4,9% 2024 2,5% 2%

Les fonds en euros bénéficient donc actuellement d'un rendement supérieur à celui de l'épargne réglementée et sans limite de plafond. Et si sa fiscalité est plus complexe que celle du Livret A, l'assurance-vie bénéficie d'un cadre fiscal plutôt avantageux : elle n'est pas imposée tant qu'aucun retrait n'est effectué et un retrait effectué après 8 ans bénéficie d'un abattement annuel et un taux d'imposition réduit.

Fonds en euros Livret A Rendement moyen 2025 2,5% ( prévision) 1,7% Fiscalité Imposée uniquement en cas de retrait avec abattement après 8 ans Exonération totale d'impôts et prélèvements sociaux Capital garanti Oui par l'assureur Oui par l'Etat Disponibilité des fonds Retrait sous quelques jours Retrait immédiat Plafond de versement Aucun 22.950 €

Des offres bonifiées qui dopent la performance

Certains contrats, comme BoursoVie, proposent des bonus de rendement. Ainsi pour tout versement réalisé du 01/01/2026 au 30/06/2026 inclus, sur le fonds en euros Euro Exclusif, dès 30% d'unités de compte : bénéficiez d'une bonification de 1,50% nette (1) sur le taux de rendement qui sera servi en 206 et en 2027 sur ce fonds en euros. Ce qui pourrait donner une hypothèse de rendement de 4,50% net (2) en 2026 et 2027 sur le fonds en eurs Euro Exclusif. Une opportunité intéressante pour tous les investisseurs.

(1) Le boost sur la collecte vise à bonifier de 1,50% net le taux de participation aux bénéfices sur les investissements réalisés entre le 01Janvier et le 30 juin 2026 inclus sur le fonds en euros Euro Exclusif pour les années 2026 et 2027. Ce dispositif concerne les versements initiaux ou les versements libres (hors versements libres programmés) effectués entre le 01 janvier et le 30 juin 2026 inclus.Afin de bénéficier de cette offre, il est nécessaire que le taux de supports en unités de compte lié au versement soit supérieur ou égal à 30% ( y compris Générations Croissance durable , les supports en unités de compte en gestion libre et en gestion pilotée) au moment de l'investissement et au 31/12 de chaque année.Cette offre est disponible dès le 1 er euro et pour tout versement inférieur ou égal à 500.000 euros. Pour les versements supérieurs à 500.000 euros, cette offre n'est pas disponible.Ce boost sur la collecte se cumule au taux servi sur le contrat dans une limite de rémunération globale du fonds euros liée au versement de 5,25% brute de frais de gestion.Les versements ne doivent pas provenir d'un rachat effectué sur un contrat Generali. Les transferts pactes ne sont pas éligibles à cette opération commerciale. Cette offre est susceptible d'évoluer et pourra être fermée à tout moment.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

(2) Hypothèse de rendement non garantie présentée à titre illustratif, scénario non garanti et non contractuel par Generali Vie. L'hypothèse de rendement non garanti de 4,50% se base sur le taux de participation aux bénéfices attribué par l'assureur Generali Vie au titre de l'année 2024 sur le fonds Euro Exclusif, net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux, selon les modalités précisées dans la Notice d'information valant Conditions Générales du contrat Bourso Vie. Le scénario présenté est une estimation des performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement et/ou aux conditions actuelles ; il ne constitue pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement.