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Est-ce intéressant de racheter des trimestres d’études pour sa retraite ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 30/03/2026 à 08:30
Vous vous demandez si le rachat de vos trimestres d’études serait intéressant pour votre retraite ? Découvrez différentes informations à ce sujet.

Est-ce intéressant de racheter des trimestres d’études pour sa retraite ? / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined

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Études supérieures et rachat de trimestres de retraite

Vous avez poursuivi des études supérieures ? Vous pouvez racheter jusqu’à 12 trimestres de retraite. Les options possibles dépendent du régime de retraite de base concerné par la demande de rachat. Les paiements peuvent être échelonnés sur 1, 3 ou 5 années voire plus si la demande est faite auprès d’un régime spécial (paiement échelonné sur 3, 5 ou 7 ans). Depuis la réforme des retraites de 2023, il vous est même possible de racheter 4 trimestres à un prix réduit si vous faites les démarches avant le 31 décembre de l’année de vos 40 ans. Pour un stage en entreprise, vous avez jusqu’au 31 décembre de l’année de vos 30 ans. Quelles sont les années d’études concernées ? Celles effectuées dans les établissements d’enseignement supérieur, dans les écoles techniques supérieures, dans les grandes écoles ou encore dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Ces années d’études doivent vous avoir permis d’obtenir un diplôme (l’admission dans une grande école ou dans une classe préparatoire à une grande école vaut obtention d’un diplôme). Les cotisations versées pour valider vos années d’études sont déductibles du revenu imposable. Vous avez cotisé auprès de plusieurs caisses de retraite ? Prenez contact avec elles afin de savoir comment procéder au rachat de trimestres. Vous avez effectué vos études en Suisse, dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou dans un pays lié à la France par une convention internationale de sécurité sociale ? Vous pouvez faire une demande de rachat de trimestres. Il est à noter que l’on ne peut pas racheter d’années d’études pour bénéficier d’une retraite anticipée.

Rachat de trimestres d’études : est-ce vraiment intéressant ?

Est-ce réellement intéressant de racheter des trimestres d’études ? Pour le savoir, simulez le coût de rachat du nombre de trimestres souhaités sur le site Internet de l’Assurance retraite. Si le résultat vous convient, remplissez le formulaire de demande de rachat et envoyez-le à l’adresse indiquée. Vous avez également la possibilité de remplir le formulaire intitulé « Demande d’évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années d’études supérieures ». Sachez que le montant du rachat de 12 trimestres peut dépasser les 20 000 voire les 30 000 € selon l’option choisie. Votre demande est acceptée ? Votre Carsat vous fait parvenir le document « Évaluation de versement pour la retraite » accompagné d’un relevé de carrière mis à jour et du formulaire « Confirmation d’une demande de versement » (pour racheter les trimestres autorisés par votre Carsat). En cas de refus de votre demande, le motif vous est indiqué. Des recours sont possibles. D’après le cabinet Siaci Saint-Honoré, le retour sur investissement (RSI) d’un rachat de trimestres varie selon les revenus du demandeur et l’option choisie. Plus les revenus sont importants et plus le RSI est élevé. Plus la tranche marginale d’imposition est élevée et plus la réduction d’impôt l’est également.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
1 commentaire
  • 09:03

    J'avais fait une simulation lorsque cette loi était sortie, j'avais terminé mes études depuis bien longtemps.A l'époque, pour racheter 3 ans (le max de l'époque), je devais débourser la modique somme de plus de 100000 € !!!!!!!!!!!!Je n'ai pas lancé la procédure évidemment. Une belle arnaque ces rachats de trimestres.Finalement, à 64 ans je suis encore au boulot pour quelques années encore et ça me convient.

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