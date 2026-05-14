Livret A, assurance‑vie, PER : comment choisir où placer son argent aujourd’hui

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 14/05/2026 à 13:18

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Sécurité, rendement, fiscalité, disponibilité : avant de placer son argent, mieux vaut comprendre ce que chaque solution peut vraiment apporter.

Placer son argent en 2026 ne revient pas à chercher le produit parfait, mais à trouver le bon équilibre entre sécurité, disponibilité, rendement et horizon de placement. Le Livret A, l’assurance-vie et le PER répondent à des besoins très différents. Le premier protège l’épargne du quotidien, le deuxième accompagne les projets de moyen et long terme, le troisième prépare la retraite avec un avantage fiscal à la clé. Les opposer serait donc une erreur : ces placements sont moins des concurrents que des outils à combiner selon sa situation, son âge, ses revenus, sa tolérance au risque et le moment où l’on pense avoir besoin de son argent.

Livret A et assurance-vie : deux placements pour deux horizons différents

Le Livret A reste le réflexe le plus simple pour mettre de l’argent de côté sans prendre de risque. Son capital est garanti, les fonds sont disponibles à tout moment, les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Avec un taux de 1,50 % par an depuis le 1ᵉʳ février 2026, il garde toute sa pertinence pour constituer une épargne de précaution, c’est-à-dire une réserve mobilisable en cas de dépense imprévue, de baisse de revenus ou de projet proche. En revanche, il ne faut pas lui demander plus que ce qu’il peut offrir. Au-delà de quelques mois de dépenses de côté, laisser tout son argent sur un livret peut limiter fortement le potentiel de croissance du patrimoine.

L’assurance-vie prend le relais lorsque l’horizon s’allonge. Elle permet de construire un capital sans plafond de versement, avec une grande souplesse dans le choix des supports. Le fonds en euros offre une poche sécurisée, tandis que les unités de compte donnent accès à des placements plus variés, comme des OPCVM, des ETF ou d’autres supports financiers, avec un risque de perte en capital mais aussi un potentiel de rendement plus élevé. Chez BoursoBank, le contrat BoursoVie est accessible dès 300 euros , sans frais d’entrée, de sortie, d’arbitrage ni de frais sur les versements libres ou programmés, avec 0,75 % de frais de gestion annuels. Il propose aussi plus de 600 supports, dont des fonds en euros, des OPCVM et des ETF.

Fiscalité, transmission, retraite : à chaque placement son avantage

L’un des grands intérêts de l’assurance-vie tient aussi à sa fiscalité. Le contrat reste disponible, puisque des rachats partiels peuvent être effectués, avec des fonds annoncés disponibles en 72 heures chez BoursoVie, sous conditions. Mais c’est après huit ans que l’enveloppe devient particulièrement intéressante, grâce à un abattement fiscal sur les gains retirés. Elle conserve également un avantage important en matière de transmission, avec la possibilité de transmettre jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire sans droits de succession pour les versements réalisés dans le cadre prévu. Autrement dit, l’assurance-vie convient autant à celui qui veut faire travailler son argent qu’à celui qui souhaite organiser son patrimoine dans la durée.

Le PER, lui, répond à une logique plus ciblée : préparer la retraite. Son principal atout est fiscal, puisque les versements volontaires peuvent être déduits des revenus imposables, dans la limite des plafonds légaux et jusqu’à 70 ans. Cette mécanique est particulièrement intéressante pour les contribuables imposés dans des tranches élevées. En contrepartie, l’épargne est en principe bloquée jusqu’au départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé, notamment pour l’acquisition de la résidence principale ou certains accidents de la vie. À la sortie, les sommes peuvent être récupérées sous forme de capital, de rente viagère, ou des deux, selon les besoins.

Une stratégie d’épargne à construire étape par étape

Chez BoursoBank, le PERin MATLA met en avant des frais réduits , avec 0 euro de frais d’adhésion, de versement, d’arbitrage, de sortie et de rachat sur le contrat, ainsi que 0,50 % de frais de gestion. Le contrat propose une gestion libre ou une gestion pilotée horizon retraite avec trois profils, prudent, équilibré ou dynamique, et une sécurisation progressive de l’épargne à mesure que l’échéance approche. Il est possible de mettre en place des versements programmés dès 50 euros par mois, ce qui permet d’épargner régulièrement sans tout décider en une seule fois. Le PERin MATLA est présenté par BoursoBank comme le PER assurantiel le moins cher du marché en 2025, tout en rappelant que les unités de compte comportent un risque de perte en capital.

La bonne stratégie consiste donc à raisonner par étapes. Le Livret A sert d’abord à protéger le quotidien. Une fois cette réserve constituée, l’assurance-vie peut accueillir l’épargne destinée à des projets plus lointains, avec une part sécurisée et une part plus dynamique selon le profil de l’épargnant. Le PER devient pertinent lorsque l’objectif est clairement la retraite et que l’avantage fiscal compense l’indisponibilité de l’argent. Avant de choisir, il faut se poser une question simple : quand aurez-vous besoin de cette somme ? La réponse permet souvent de trancher. À court terme, la disponibilité prime. À moyen terme, la souplesse compte. À long terme, le rendement potentiel et la fiscalité deviennent décisifs.