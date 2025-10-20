Epargne retraite : 3 questions à se poser impérativement avant d'investir sur un PER

Les questions à se poser avant de souscrire un PER ( Crédits photo: © peopleimages.com - stock.adobe.com)

Vous voulez placer de l'argent en vue de votre retraite ? Le Plan d'épargne retraite, ou PER, est peut-être fait pour vous… à condition de bien tenir compte des spécificités de ce placement. Les questions à se poser.

Grâce au Plan d'épargne retraite (PER), il est non seulement possible de mettre de l'argent de côté afin de préparer sa retraite, mais également de réduire le montant de son impôt sur le revenu. Un cumul d'avantages qui ne doit pas faire oublier les particularités de ce placement, à commencer par le blocage des sommes investies jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé. Alors, quelles sont les 3 questions à se poser avant d'investir sur un PER ?

Question n° 1 : suis-je soumis à l'impôt sur le revenu ?

Avant d'y verser de l'argent, il est essentiel de s'intéresser à la fiscalité du Plan d'épargne retraite . En effet, l'un des principaux avantages du PER est la possibilité de réduire le montant à payer à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) au titre de l'impôt sur le revenu. Un atout qui, par définition, ne concerne que les foyers fiscaux imposables, et particulièrement ceux situés dans tranches marginales d'imposition les plus hautes à 30, 41 ou 45 %.

Si vous êtes non-imposable, d'autres placements plus souples peuvent vous permettre de préparer votre retraite, à l'image de l'assurance vie, d'un PEA ou d'un livret d'épargne. Il reste néanmoins toujours possible d'ouvrir un PER en renonçant à la déductibilité des versements. Un choix qui vous permettra de profiter d'une fiscalité allégée une fois l'âge de la retraite arrivé à condition de le signifier au gestionnaire de votre Plan d'épargne retraite.

Question n° 2 : combien placer sur mon Plan d'épargne retraite ?

Vous avez plusieurs milliers d'euros à placer sur votre Plan d'épargne retraite ? Ne vous précipitez pas. Avant d'investir sur un PER, il est essentiel de s'intéresser à votre plafond de déductibilité. En effet, il existe certaines limites au montant qu'il est possible de déduire de ses revenus imposables chaque année. Pour un salarié, par exemple, ce plafond correspond à 10 % des revenus annuels, dans la limite de 37 094 euros en 2025. Un montant nettement plus élevé pour les travailleurs indépendants.

Et si vous ne souhaitez pas vous lancer dans des calculs complexes, référez vous à votre avis d'impôt 2025. En page 2, la rubrique "plafond épargne retraite" vous permet de connaître le "plafond non utilisé" ouvrant droit aux avantages fiscaux liés aux investissements réalisés au sein d'un PER. Une somme qui tient notamment compte des éventuels plafonds non-utilisés au cours des 3 dernières années, et qui évite les erreurs de calcul au moment de concrétiser son investissement financier.

Question n° 3 : quel est le meilleur PER ?

Vous êtes décidé à ouvrir un PER pour préparer votre retraite ? De nombreux acteurs proposent ce type de contrats, et tous ne se valent pas. Parmi les critères à étudier, figure le niveau de frais applicables. Frais sur les versements, frais de gestion annuels, frais d'arbitrage… faites l'inventaire des différents frais pratiqués et établissez un comparatif avant de choisir votre futur Plan d'épargne retraite.

Au-delà des frais pratiqués, d'autres paramètres doivent entrer en compte afin de choisir le meilleur PER. Prenez notamment soin de consulter la liste des options et des supports d'investissement disponibles. Chaque PER doit proposer au moins des options de gestion "à horizon", ce qui vous permettra de choisir un profil d'investissement adapté à vos objectifs et à votre sensibilité au risque.