Épargne de précaution : le montant recommandé selon votre situation

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 22/04/2026 à 10:54

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Mettre de côté est essentiel, mais combien faut-il vraiment prévoir pour faire face aux imprévus sans déséquilibrer son budget au quotidien ?

L’épargne de précaution n’a rien d’un luxe ni d’un réflexe réservé aux profils les plus prudents. C’est d’abord un filet de sécurité, celui qui permet d’absorber une panne de voiture, une facture imprévue, une baisse de revenus ou un rappel d’impôt sans déstabiliser tout le budget. Son rôle est simple : éviter de basculer dans le découvert, de souscrire un crédit à la consommation dans l’urgence ou de piocher dans une épargne destinée à d’autres projets. Avant de penser rendement, retraite ou placements plus ambitieux, c’est donc elle qu’il faut construire en priorité. Encore faut-il savoir quel montant viser, car il n’existe pas de réponse unique valable pour tout le monde.

Une épargne à ajuster selon vos revenus et vos charges

La bonne méthode consiste à raisonner à partir de sa situation réelle. Pour un salarié en CDI avec des revenus stables et peu de charges imprévues, une réserve correspondant à deux ou trois mois de dépenses courantes peut déjà constituer une base solide. À l’inverse, dès que la situation est moins prévisible, il faut revoir le curseur à la hausse. Un indépendant, un freelance, un commerçant, ou même un salarié dont les revenus varient selon les mois, aura tout intérêt à viser plutôt trois à six mois de dépenses, parfois davantage si son activité est irrégulière. Même logique pour une famille avec enfants, un foyer qui rembourse un crédit immobilier ou un ménage qui doit assumer des frais de santé, de transport ou de logement élevés. Le montant recommandé dépend donc moins d’une règle théorique que de la stabilité de votre quotidien.

Pour déterminer cette somme, le plus efficace reste de partir de vos charges réelles. Il faut additionner le loyer ou la mensualité de crédit, les factures, les assurances, l’alimentation, les transports, les abonnements et les dépenses indispensables du foyer. Ce socle permet d’estimer ce qu’il faudrait pouvoir couvrir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois en cas de coup dur. Une personne seule avec peu de frais fixes n’aura pas besoin du même matelas qu’un couple avec enfants ou qu’un indépendant qui doit absorber des décalages de trésorerie. C’est aussi pour cette raison qu’il vaut mieux parler de mois de dépenses ou de revenus plutôt que d’un montant standard en euros. Pour certains, 3 000 euros suffiront. Pour d’autres, il faudra plutôt viser 8 000, 10 000 ou 15 000 euros. L’essentiel est que cette réserve soit cohérente avec votre niveau de vie.

Les bons supports pour sécuriser son épargne

Une fois le montant cible défini, reste à choisir le bon support. Une épargne de précaution doit remplir trois conditions : être disponible rapidement, rester sans risque pour le capital et offrir un minimum de rémunération. Les livrets réglementés répondent bien à cette logique. Livret A, LDDS, LEP pour les épargnants éligibles, ou Livret Jeune pour les plus jeunes, permettent de garder une somme mobilisable à tout moment, sans frais, tout en évitant de laisser dormir l’argent sur un compte courant non rémunéré. Leurs plafonds imposent toutefois une limite, surtout lorsque le besoin de précaution devient plus élevé. C’est là qu’une solution complémentaire peut devenir utile pour loger une partie de cette réserve sans renoncer à la souplesse.

Dans cette logique, le Livret Bourso+ proposé par BoursoBank peut justement jouer un rôle de relais ou de complément. Il s’agit d’un compte d’épargne disponible à tout moment, sans frais d’ouverture ni de gestion, avec capital garanti et sans plafond de versement. Son fonctionnement reste simple, ce qui en fait un support facile à utiliser pour une épargne de sécurité qui dépasse les plafonds des livrets réglementés ou pour organiser plusieurs enveloppes selon ses besoins. BoursoBank permet d’ailleurs d’ouvrir jusqu’à quatre livrets Bourso+, que l’on peut renommer selon ses projets. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin dans l’organisation de leur trésorerie, la banque propose aussi un compte à terme , avec une rémunération fixe et garantie sur une durée déterminée à l’avance, davantage adapté à une épargne que l’on sait ne pas devoir utiliser immédiatement.

Automatiser son épargne pour mieux gérer son budget

Il faut toutefois éviter un écueil fréquent : confondre épargne de précaution et épargne de long terme. Le matelas de sécurité n’a pas vocation à absorber toute votre capacité d’épargne pendant des années. Une fois le bon niveau atteint, il devient souvent plus pertinent d’orienter le surplus vers d’autres objectifs, qu’il s’agisse d’un projet immobilier, d’une assurance-vie ou d’un placement à horizon plus long. L’enjeu n’est donc pas d’accumuler sans fin sur un support très liquide, mais de définir un seuil adapté puis de s’y tenir. Si vous devez puiser dedans pour une réparation, un déménagement ou une dépense imprévue, le bon réflexe n’est pas de culpabiliser, mais de reconstituer progressivement cette réserve jusqu’au niveau initial. Une épargne de précaution efficace est une réserve vivante, pensée pour être utilisée si nécessaire puis rechargée ensuite.

Pour y parvenir, la régularité compte souvent davantage que le montant de départ. Inutile d’attendre de pouvoir mettre de côté une grosse somme en une seule fois. Un virement automatique mensuel, même modeste, permet déjà de construire ce matelas sans y penser en permanence. Sur ce point, BoursoBank met en avant une gestion simple et autonome de l’épargne, avec des versements libres et la possibilité de programmer des virements permanents à partir de petits montants, tout en gardant la main pour les modifier, les suspendre ou les arrêter. C’est souvent la meilleure manière d’avancer sans brutaliser son budget. En pratique, l’épargne de précaution idéale n’est pas celle que l’on fixe de façon abstraite, mais celle qui correspond vraiment à votre situation, reste disponible quand il le faut, et vous permet de traverser les imprévus sans mettre tout le reste en danger.