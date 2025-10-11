Placement plaisir: comment investir dans les affiches de collection?

Les affiches très anciennes ont généralement davantage de valeur. Toutefois, certaines périodes plus récentes suscitent également l’intérêt des collectionneurs. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

L’affiche de collection, une œuvre d’art à part entière

Qui sont les affichistes les mieux cotés?

Les critères déterminants pour estimer la valeur d’une affiche

Comment acheter ou vendre des affiches anciennes?

L’affiche de collection, une œuvre d’art à part entière

Les affiches se sont développées à la fin du XIXème siècle et au tournant du XXème siècle. Avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’affiche est devenue un mode d’expression artistique à part entière. De grands noms ont marqué le genre de leur empreinte, en créant des affiches pour des spectacles, cinémas, théâtres et cabarets. En parallèle, les réclames vantant les mérites d’un produit ou d’une marque se sont multipliées. Les affiches anciennes étaient très prisées il y a quarante ou cinquante ans, principalement pour leur effet décoratif. Aujourd’hui, les collectionneurs s’intéressent davantage à leurs qualités artistiques ou à leur rôle de témoin historique. Ce marché de niche reste abordable, avec un ticket d’entrée moyen compris entre 500 et 2000 euros.

Qui sont les affichistes les mieux cotés?

Jules Chéret est considéré comme le père de l’affiche moderne. Il est l’auteur de plus d’un millier d’œuvres. La plus célèbre représente des danseuses du Moulin Rouge. La cote de l’artiste a baissé, mais ses chromolithographies peuvent encore atteindre quelques milliers d’euros. Leonetto Cappiello lui dispute le titre de «père de la publicité moderne». Avec près de 550 réalisations pour des sociétés françaises et européennes, il est l’une des figures emblématiques de la réclame au début du XXème siècle.

Les artistes comme Pierre Bonnard, Aristide Bruant, Eugène Grasset ou Henri de Toulouse-Lautrec sont très recherchés. Ce dernier demeure le maître incontesté du genre. En 2022, une affiche de La Goulue, danseuse du Moulin-Rouge, a atteint la somme de 166.000 euros. L’engouement pour le mouvement Art nouveau s’affirme encore, comme en témoigne la forte demande pour les affiches d’Alphonse Mucha notamment. Lors d’une vente organisée par la maison de ventes parisienne Ader en avril 2025, une chromolithographie de l’artiste néerlandais Jan Toorop a été adjugée à 65.000 euros.

Les dessins géométriques de Cassandre pour les lignes de trains, le paquebot Normandie ou la marque Dubonnet sont prisés des collectionneurs. C’est aussi vrai pour ceux plus humoristiques, venant de son élève Raymond Savignac (Monsavon, BIC, Air France). On peut également citer Bernard Villemot (Perrier, Orangina) ou René Gruau, qui s’est illustré dans le milieu de la mode.

Les critères déterminants pour estimer la valeur d’une affiche

- L’époque: Les affiches très anciennes ont généralement davantage de valeur. Toutefois, certaines périodes plus récentes suscitent également l’intérêt des collectionneurs. Les créations Belle Époque, les affiches de l’entre-deux guerres mais également des années 1950-1960 sont recherchées. Certaines réclames d’après-guerre peuvent se négocier à un niveau de prix aussi élevé que celles du début du siècle selon leur esthétique et la notoriété de leur créateur.

- L’état de conservation: Il s’agit d’un critère essentiel. Les déchirures, les tâches, les marques de pliage et les marges découpées déprécient la valeur. Les restaurations entraînent également une décote.

- La rareté: En matière d’affiches, la rareté dépend davantage de ce qui a survécu qu’au volume du tirage initial. Les pièces étaient utilisées à des fins promotionnelles, souvent collées et exposées aux intempéries. Elles n’étaient pas destinées à durer ni à être conservées. Les affiches originales sont bien mieux cotées que les rééditions. Toutefois, les tirages ultérieurs réalisés avec des procédés tels que la sérigraphie ou la lithographie, par l’éditeur d’origine ou par un musée, conservent une certaine valeur. Visuellement, ils peuvent être confondus avec les originaux. La date d’édition figurant dans la marge permet de savoir s’il s’agit d’une réimpression.

Comment acheter ou vendre des affiches anciennes?

Les critères énumérés ci-dessus peuvent vous donner une idée de la valeur d’une affiche . Toutefois, seul un expert est en mesure d’identifier une époque spécifique ou un graphisme caractéristique. Il est conseillé de vous adresser à un professionnel et de privilégier les maisons d’enchères et les galeries pour vos ventes et acquisitions. Parmi les adresses spécialisées, on peut citer les galeries parisiennes Documents, fondée par les héritiers de la mythique galerie Sagot, ainsi que OrsayGallery ou The Vintage Postershop dirigée par Frédéric Lozada. La galerie 1 2 3, installée à Genève, propose plus de 7000 affiches et articles publicitaires en boutique et en ligne. Côté maisons d’enchères, Millon possède un département spécialisé dans les affiches. Drouot, Ader ou Good organisent également des ventes thématiques.