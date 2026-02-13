Investir dans les bijoux fantaisie des maisons de haute couture

information fournie par Le Particulier • 13/02/2026 à 14:44

Les bijoux des maisons de haute couture sont très prisés. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Des bijoux fantaisie signés par de grands noms

Comment investir dans les bijoux fantaisie?

Quelles pièces privilégier?

Des bijoux fantaisie signés par de grands noms

Le terme «bijoux fantaisie» désigne des pièces créées à partir de matériaux simples tels que le fer, le cuivre ou l’étain. Ils se composent de pâte de verre ou de résine comme la bakélite. Les pierres précieuses sont remplacées par des strass et des cristaux. Contrairement aux pièces de haute joaillerie conçues à partir de matériaux nobles à la valeur marchande intrinsèque, la cote des bijoux fantaisie tient avant tout à la notoriété de leur créateur.

Dès 1910, Paul Poiret est le premier couturier à imaginer des pièces de ce type. Il est bientôt imité par Coco Chanel et Jeanne Lanvin. Dans les années 1930, Elsa Schiaparelli fait appel à des artistes comme Salvador Dali, Jean Cocteau ou Elsa Triolet pour concevoir des bijoux originaux. Cette dernière collabore également avec Paul Poiret, Madeleine Vionnet ou Edward Molyneux. Chanel, Yves Saint Laurent, Thierry Mugler et Balenciaga s’imposent sur ce segment au cours des décennies suivantes. Chaque maison de couture fait appel à des paruriers pour dessiner et réaliser les bijoux. Les pièces imaginées par ces artistes sont aujourd’hui prisées des collectionneurs et des investisseurs.

• Robert Grossens a imaginé de nombreuses pièces inspirées de l’Antiquité et du Moyen-Âge pour Chanel. Il a également travaillé pour Dior, Balenciaga et Madame Grès.

• La maison Gripoix a collaboré avec Lanvin, Dior et Balmain.

• Rousselet doit sa renommée à ses perles de verre nacrées et son émail d’imitation que l’on retrouve chez Elsa Schiaparelli, Jacques Fath ou Chanel. Des bijoux fantaisie signés par de grands noms

Comment investir dans les bijoux fantaisie?

Pour acquérir des bijoux fantaisie signés, il est préférable de privilégier les salles de vente aux enchères, reconnues pour leur sérieux et leur expertise. Celles-ci disposent de spécialistes chargés d’authentifier les pièces et d’écarter les contrefaçons. Les salles proposent de plus en plus souvent des bijoux couture ou fantaisie de grandes maisons. En mai 2025, la maison Tajan a organisé une vente entièrement dédiée à une collection de 300 bijoux couture Christian Dior. Vous pouvez également vous adresser aux antiquaires et aux boutiques spécialisées dans la haute couture et les bijoux vintage. À Bruxelles, la galerie Ciel mes bijoux! de Godelieve et Patrick Sigal constitue une référence depuis plus de 30 ans.

Quelles pièces privilégier?

•Ces bijoux sont souvent très colorés, joyeux et originaux. La fantaisie se retrouve jusque dans les formes, avec de larges manchettes, des broches imposantes, de longs sautoirs et des colliers articulés. Hubert Felbacq, directeur du département mode de la maison d’enchères Bonhams Cornette de Saint Cyr, conseille aux investisseurs de laisser de côté les bijoux trop «sages» pour se concentrer sur les pièces singulières et spectaculaires. Ces modèles sont ceux qui se vendent le mieux, et les plus susceptibles de s’apprécier avec le temps.

•La cote des bijoux couture est déterminée par l’offre et la demande. En parallèle de son créateur, la valeur d’une pièce tient à sa rareté. Initialement réservé à une clientèle fortunée, le bijou fantaisie s’est démocratisé après la Seconde guerre mondiale. À partir des années 1970, certaines pièces ont été produites en série. Elles restent de très bonne qualité, mais leur cote est inférieure car l’offre est plus abondante.

•Le marché est très porteur pour les pièces anciennes, car cela garantit qu’elles ont été fabriquées à un petit nombre d’exemplaires. Les bijoux des années 1930 deviennent de plus en plus difficiles à trouver et leurs prix s’envolent. Un collier articulé Schiaparelli de 1938 a été adjugé 3456 euros en 2024. Toutefois, il est encore possible d’acquérir de petites pièces comme des broches pour quelques centaines d’euros. Un modèle en forme de cœur d’Yves-Saint-Laurent s’est vendu 384 euros, contre 768 euros pour une broche cigale de Christian Dior en métal doré serti de strass et cabochons de pâte de verre.

•Certaines pièces plus récentes atteignent également des sommets. Un collier fleur de la collection Dior automne-hiver 2001 par John Galliano s’est vendu 8320 euros, alors qu’il avait été estimé 2000 euros. Un acquéreur a déboursé 11520 euros pour un collier de la même maison datant de 2002, dépassant largement l’estimation de 700 à 800 euros. La cote d’un bijou dépend directement de la notoriété de son directeur artistique. À ce titre, il peut être judicieux de miser sur des pièces contemporaines pour espérer une plus-value lors de la revente dans quelques années.