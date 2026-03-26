information fournie par Boursorama avec LabSense • 26/03/2026 à 08:30

Rachats programmés d'assurance-vie : la stratégie pour se créer un complément de revenu / iStock.com - Nanci Santos

Comprendre le principe des rachats programmés

Le rachat partiel d’une assurance-vie consiste à retirer une partie de l’épargne sans fermer le contrat. Contrairement à un rachat total, l’argent restant continue de produire des intérêts et conserve son cadre fiscal avantageux. Cette souplesse en fait un outil particulièrement adapté pour générer un complément de revenu. Et les rachats programmés reposent sur cette logique. Ainsi, l’épargnant met en place des retraits réguliers, mensuels ou trimestriels, selon ses besoins. Cela permet de transformer progressivement son capital en revenus, tout en gardant la maîtrise de son épargne. Le contrat reste actif et les fonds non retirés continuent d’être investis.

Une solution adaptée pour compléter ses revenus

Cette stratégie est souvent utilisée à la retraite, lorsque les revenus diminuent. Plutôt que de retirer une somme importante en une seule fois, les rachats programmés permettent de lisser les sorties d’argent dans le temps. Cela offre une meilleure visibilité budgétaire et limite le risque d’épuiser trop rapidement son capital. L’assurance-vie présente un avantage clé puisque les retraits peuvent être ajustés à tout moment. En cas de besoin ponctuel, il est possible d’augmenter le montant ou de suspendre temporairement les rachats. Cette flexibilité la distingue d’autres solutions comme la rente viagère, qui est irréversible une fois mise en place.

Une fiscalité optimisée dans la durée

L’intérêt des rachats programmés repose aussi sur leur fiscalité. En effet, l’imposition ne s’applique que sur la part des gains comprise dans le retrait, jamais sur le capital initial. Cela réduit mécaniquement la charge fiscale. Après huit ans de détention, le contrat bénéficie d’un cadre particulièrement avantageux. Les gains retirés profitent d’un abattement annuel, ce qui permet, dans certains cas, de percevoir des compléments de revenus faiblement imposés. En planifiant correctement ses rachats, il est possible d’optimiser cet avantage et de limiter l’impôt sur le revenu. Avant huit ans, les retraits restent possibles, mais la fiscalité est généralement moins favorable. C’est pourquoi une stratégie de long terme est souvent recommandée.

Bien structurer son contrat en amont

Pour que les rachats programmés soient efficaces, la préparation est essentielle. Le choix du contrat joue un rôle déterminant. Un contrat multisupport permet de répartir l’épargne entre un fonds en euros sécurisé et des unités de compte plus dynamiques. Cette diversification aide à trouver un équilibre entre sécurité et rendement. À l’approche de la retraite, il est souvent conseillé de sécuriser progressivement le capital afin de limiter les risques au moment des retraits. La régularité des versements en phase d’épargne est également importante. Construire un capital sur le long terme permet ensuite de mettre en place des rachats adaptés sans fragiliser l’équilibre du contrat.

Une mise en place simple mais encadrée

Concrètement, la mise en place de rachats programmés se fait auprès de l’assureur ou de la banque. L’épargnant définit le montant et la fréquence des retraits, ainsi que les supports concernés. Il peut choisir de retirer en priorité sur des placements sécurisés ou de manière proportionnelle à l’ensemble du portefeuille.Les délais de versement sont généralement courts, souvent quelques jours à quelques semaines selon les supports. La liquidité du contrat reste donc un atout majeur. Cette stratégie demande toutefois un minimum de suivi. Adapter les montants, tenir compte de la fiscalité et ajuster l’allocation permettent de faire des rachats programmés un véritable levier de revenus complémentaires.