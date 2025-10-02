 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Peut-on mettre fin à son assurance-vie quand on le souhaite ?
information fournie par Boursorama avec LabSense 02/10/2025 à 08:30

Si vous envisagez de souscrire un contrat d’assurance-vie, vous vous posez peut-être la question des conditions de résiliation ? Voici diverses informations pour y voir plus clair.

Peut-on mettre fin à son assurance-vie quand on le souhaite ? / iStock.com - AndreyPopov

Peut-on mettre fin à son assurance-vie quand on le souhaite ? / iStock.com - AndreyPopov

Résilier un contrat d’assurance-vie ? C’est possible !

Lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance-vie, vous ne vous engagez pas pour une durée minimale. Il vous est en effet possible de résilier votre contrat à tout moment. On parle de rachat total ou de transfert. Toutefois, en fonction de la date de souscription de votre contrat, les formalités comme les conséquences peuvent varier. On distingue deux types de résiliations : avant le délai de renonciation, qui est de 30 jours après la date de signature du contrat, et après le délai de renonciation.

Assurance-vie et résiliation sous moins de 30 jours

Vous avez souscrit un contrat d’assurance-vie mais vous avez finalement changé d’avis ? Une fois votre contrat signé, vous disposez d’un délai de renonciation, aussi appelé délai de rétractation, de 30 jours calendaires. Ce délai peut cependant être prolongé si l’assureur ne vous a pas remis tous les documents ou transmis toutes les informations obligatoires. Note : le délai de 30 jours débute à la signature du contrat et sous réserve de l’encaissement effectif par la compagnie d’assurance du premier versement. Concernant les démarches à effectuer, il vous suffit d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à votre assureur. Vous serez remboursé dans les 30 jours suivant la date de réception de votre courrier. Un modèle de demande de renonciation est normalement proposé dans les conditions générales de votre contrat. Vous pouvez aussi trouver des modèles en ligne. Le motif de votre demande de rétractation doit être précisé dans votre lettre.

Assurance-vie et résiliation au-delà du délai de rétractation

Une fois le délai de rétractation passé, vous avez toujours la possibilité de demander la résiliation de votre contrat d’assurance-vie. La demande se fait de la même manière, c’est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant le motif de votre requête. L’assureur a deux mois pour vous rendre votre argent et ce, qu’il s’agisse d’un rachat total ou d’un transfert (vers un autre distributeur). Passé ce délai et comme le stipule l’article L 132-21 du code des assurances, « les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ».

Conseils et informations complémentaires

Vous souhaitez résilier votre contrat d’assurance-vie ? Pensez à bien regarder ce que dit celui-ci. En cas de rachat anticipé, il est probable que des pénalités soient appliquées. Les experts recommandent, si possible, d’effectuer un rachat partiel du contrat plutôt qu’un rachat total afin de garder l’antériorité fiscale de celui-ci. Un rachat total peut en effet avoir des conditions fiscales désavantageuses. Sachez qu’un assureur peut vous refuser une demande de rachat total si votre contrat fait l’objet d’un nantissement. De quoi s’agit-il ? L’article 2355 du Code civil définit le nantissement comme étant « l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ».

DÉCOUVREZ LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE BOURSOVIE

Et si l'assurance vie était faite pour vous ?

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie !

En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir BoursoVie
Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • dossier assurance vie (Crédits: Adobe Stock)
    Comment investir dans les ETF en assurance-vie ?
    information fournie par Café de la Bourse 02.10.2025 09:30 

    L'assurance-vie reste, année après année, le placement favori des Français. Fin 2024, son encours atteignait déjà 2 000 milliards d'euros. Fin juin 2025, il a franchi 2 052 milliards d'euros, soit une progression de près de 5 % sur un an. Aujourd'hui, le fonds ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Impôts, épargne et patrimoine : ce que change la feuille de route fiscale de Lecornu
    information fournie par Mingzi 01.10.2025 08:33 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, ce 26 septembre, sa feuille de route fiscale pour 2026. Au-delà des équilibres budgétaires, ce sont les Français qui sont directement concernés : niveaux d'imposition, sécurité de leur épargne et avenir de leur ... Lire la suite

  • Bourso Topo : 4 bonnes raisons de vous intéresser à l’assurance-vie
    Bourso Topo : 4 bonnes raisons de vous intéresser à l’assurance-vie
    information fournie par Boursorama 30.09.2025 16:56 

    Accessible, souple et adaptée à tous les profils, l'assurance-vie a plus d'un atout dans sa manche . On peut s'y lancer avec de petits montants, surtout via les contrats en ligne, performants et sans frais d'entrée. Elle offre une large palette de supports, du ... Lire la suite

  • Retraite : les conséquences fiscales du plan Bayrou / iStock.com - Thibault Renard
    Retraite : les conséquences fiscales du plan Bayrou
    information fournie par Boursorama avec LabSense 30.09.2025 08:30 

    Les retraités pourraient bientôt voir évoluer leur fiscalité. Parmi les mesures héritées du passage de François Bayrou à Matignon figure la réforme de l’abattement de 10 % appliqué aux pensions. Présentée comme plus équitable, elle risque pourtant d’alourdir la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank