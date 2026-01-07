Investir autrement : quand les Français prennent la main … et s’aident de l’intelligence artificielle

information fournie par Mingzi • 07/01/2026 à 08:10

De plus en plus autonomes, les épargnants français s'intéressent aux marchés financiers et explorent de nouveaux outils pour investir. Le Baromètre AMF 2025 met en lumière une évolution profonde des comportements, entre regain d'intérêt pour la Bourse et recours croissant à l'intelligence artificielle.

Une nouvelle photographie de l'épargne française

Chaque année, l'Autorité des marchés financiers (AMF) publie son Baromètre de l'épargne et de l'investissement, véritable thermomètre des pratiques et des perceptions des Français face aux placements financiers. L'édition 2025, réalisée auprès de plus de 2.100 personnes représentatives de la population adulte, révèle une dynamique marquante : les Français s'informent davantage, investissent plus volontiers … et souhaitent garder la main sur leurs décisions.

Les actions séduisent de plus en plus

Premier enseignement notable : l'intérêt pour les placements en actions atteint un niveau record. En 2025, 34 % des Français déclarent s'y intéresser, un sommet depuis la création du baromètre en 2017. La confiance progresse également : 33 % des répondants disent avoir confiance dans les actions, contre 28 % l'an dernier. Cette tendance se traduit concrètement par des intentions d'investissement en hausse, puisque 35 % envisagent de souscrire des actions dans les douze prochains mois, soit cinq points de plus qu'en 2024.

Dans le même temps, une majorité croissante de Français (61 %) suit l'actualité de la Bourse et des marchés financiers, signe d'un rapport plus actif à l'information économique, même si quatre foyers sur dix ne détiennent encore aucun produit d'investissement.

Le risque perçu recule, notamment pour les crypto-actifs

Autre évolution marquante : la perception du risque diminue. Alors que les crypto-actifs suscitaient de fortes craintes ces dernières années, seuls 48 % des Français les jugent désormais très risqués, contre près de deux tiers en 2024. Les actions bénéficient d'un mouvement similaire : 51 % les considèrent risquées, en baisse de six points sur un an.

Côté performance, les attentes sont élevées : 46 % estiment le potentiel des crypto-actifs important, un niveau proche de celui attribué aux actions (48 %). Ces chiffres traduisent une meilleure compréhension des produits, mais aussi une prise de risque plus assumée.

L'intelligence artificielle, nouvel allié de l'épargnant

Grande nouveauté de l'édition 2025 : l'analyse du recours à l'intelligence artificielle (IA). 11 % des Français déclarent utiliser l'IA comme source d'information avant d'investir, un chiffre encore modeste mais déjà supérieur à celui des réseaux sociaux ou des influenceurs. Les plus jeunes sont en première ligne : près d'un Français sur cinq de moins de 35 ans y a recours.

Loin de remplacer le conseil humain, l'IA est avant tout un outil complémentaire. Dans 95 % des cas, elle s'ajoute à d'autres sources d'information. Les utilisateurs l'emploient principalement pour mieux comprendre un investissement, analyser les caractéristiques d'un produit ou encore identifier un placement adapté à leurs besoins.

Vers une autonomie assumée

Cette montée en puissance de l'IA accompagne une tendance de fond : l'autonomie. 44 % des Français décident désormais seuls de leurs placements, contre 34 % en 2022. À l'inverse, le recours exclusif à un conseiller recule, en particulier chez les plus jeunes.

Le message du Baromètre AMF 2025 est clair : les Français veulent comprendre, comparer et choisir par eux-mêmes, tout en restant conscients des risques. Un défi majeur pour l'éducation financière … et une invitation à investir de manière éclairée.