L'assurance-vie bat des records en ce début 2026 avec un niveau de cotisation historique

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 30/03/2026 à 15:26

L'encours total est de 2.143 milliards d’euros pour la fin du mois de février 2026, soit 5,4 % de plus que l'an passé. Illustration. (Janeb13 / Pixabay)

L’assurance-vie est toujours en bonne santé. Les derniers chiffres publiés vendredi 27 mars 2026 par France Assureur font état d’un niveau de cotisation record de 19,5 milliards d’euros en février 2026, rapporte Capital . C’est 2,7 milliards d’euros de plus que l'an passé à la même période et 400 millions d’euros de plus que le précédent record de janvier 2026.

Des placements utiles

« Les résultats du mois de février confirment la bonne dynamique de l’assurance-vie en ce début d’année 2026, qui continue de s’affirmer comme un placement de référence pour les épargnants » , a déclaré Paul Esmein, directeur général de France Assureurs. Les cotisations des épargnants ont ainsi augmenté de 16 % en un an. L’encours, c’est-à-dire le montant total des fonds investis dans ce placement, est quant à lui en hausse de 5,4 % depuis l'année dernière.

Cet encours se porte d’ailleurs désormais à 2.143 milliards d’euros pour la fin du mois de février 2026. Fin juin 2025, 63 % des encours étaient investis en titres d’entreprises et 24 % en obligations souveraines. Autant d’argent qui participe donc activement « au financement de l’économie » , a ajouté l'expert.

Une dynamique durable ?

Depuis 2026, la progression est d’ailleurs relativement équitable entre supports en unités de compte (UC) et supports en euros, note Le Monde . Les premiers ont augmenté de 15 % en un an pour s'établir à 41 % en février 2026, et les seconds de 11 %. Enfin, les retraits, à hauteur de 12,5 milliards d’euros, sont également en hausse de 8 % par rapport à février 2025, ce qui n’empêche pas la collecte nette du mois d’atteindre son plus haut niveau depuis vingt ans pour un mois de février.

Cette dynamique devrait se poursuivre tant que les taux de l’épargne réglementée et des dépôts à terme poursuivent leur baisse et que les marchés financiers restent stables. « Néanmoins, la guerre en Iran pourrait rebattre légèrement les cartes. En période de crise, les ménages ont tendance à privilégier l’épargne de précaution, et en premier lieu le Livret A » , a estimé Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne.