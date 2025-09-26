 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Assurance vie : comment anticiper et réagir en cas de tempête financière ?
information fournie par Boursorama avec LabSense 26/09/2025 à 08:30

Dans un contexte national et international fragile, chaque investisseur est en droit de se demander comment protéger ses avoirs en cas de conflit ou de crise financière. Que faire pour protéger ses avoirs en cas de bouleversement majeur ?

Assurance vie : comment anticiper et réagir en cas de tempête financière ? / iStock.com - BrianAJackson

Assurance vie : comment anticiper et réagir en cas de tempête financière ? / iStock.com - BrianAJackson

Différentes stratégies pour préserver ses acquis

En cas de krach boursier ou de guerre, les conséquences pourraient être multiples, en entraînant la panique des marchés et l'effondrement de la monnaie du pays. Le portefeuille de chacun pourrait rapidement être impacté par le blocage des retraits bancaires, une augmentation fulgurante de l'inflation ou une hausse massive des impôts. Certains pourraient être tentés par un retrait de leur capital, mais cette démarche est risquée, voire contre-productive. Si cette réaction s'avérait massive, les banques pourraient limiter les retraits, voire les interdire. Ce mouvement généralisé pourrait générer de longues files d'attente devant les distributeurs ou la mise en place de faibles plafonds de retrait. Cela pourrait même aller jusqu'à la fermeture des banques, avec une impossibilité pour le client d'accéder à son argent. Il faut également considérer le risque de détenir des liquidités importantes à son domicile (vol, incendie…). Il est prudent de conserver une petite réserve en argent liquide, bien protégée dans une cachette sûre ou un coffre-fort. Il est donc essentiel d'anticiper avec intelligence et sang-froid une éventuelle crise majeure. Différents moyens existent pour protéger ses acquis si la situation venait à s'envenimer. Tout d'abord, il est important de ne pas conserver tout son argent sur un compte courant ou un livret bancaire, car ces supports peuvent être gelés ou ponctionnés. Détenir des fonds dans des endroits différents est également une stratégie intéressante pour ceux dont l'épargne dépasse 100 000 € (montant maximum garanti sur les dépôts par les établissements bancaires). Dispatcher son capital permet de profiter d'une garantie sur la totalité de son avoir.

Assurance vie et autres placements

Face à la menace d'un éventuel krach boursier, il convient d'adapter son contrat d'assurance vie en optant pour l'arbitrage, méthode qui permet de répartir l'épargne entre différents supports. Les supports sécurisés en euros (dont les taux de rendement sont actuellement faibles, mais qui garantissent le capital) sont préférables aux unités de compte (dont l'exposition au risque est majorée en cas de turbulences du marché). Ceci dit, certaines unités de compte à faible volatilité, notamment les fonds patrimoniaux, peuvent constituer un bon compromis en limitant les pertes en cas de fortes fluctuations boursières. Il est également conseillé de convertir une partie de son épargne dans des "monnaies refuge". Le dollar américain ou le franc suisse, par exemple, sont des devises fortes qui pourraient contrecarrer efficacement une chute de l'euro. De même, il peut être judicieux de placer un peu d'argent dans un pays comme la Suisse ou le Luxembourg, réputés pour leur fiabilité, en n'omettant pas de déclarer cette opération à l'administration fiscale française. L'or physique, sous forme de pièces ou de lingots certifiés à stocker dans un coffre sécurisé à son domicile ou externalisé, constitue une autre valeur refuge. Investir dans l'immobilier en zone stable (hors des grandes métropoles), dans la terre (terres agricoles et forêts) ou dans certains secteurs (défense, énergie, santé, alimentation…) sont d'autres placements résilients dans un contexte géopolitique très tendu. A contrario, les investissements dans l'immobilier en zones très urbaines, les opérations très spéculatives et les produits financiers complexes sont les plus susceptibles de chuter en cas de conflit.

DÉCOUVREZ LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE BOURSOVIE

Et si l'assurance vie était faite pour vous ?

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie !

En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir BoursoVie
Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Shutterstock
    5 astuces pour doubler votre épargne en 1 an
    information fournie par aufeminin 25.09.2025 10:02 

    Découvrez comment quelques ajustements dans vos habitudes peuvent doubler votre épargne en un an, sans sacrifier votre confort de vie ni vous compliquer la tâche. Mettre de l’argent de côté peut ressembler à une course de fond… mais certains leviers permettent ... Lire la suite

  • Épargne longue durée : l’assurance vie plus compétitive que le PER ? / iStock.com - Inna Kot
    Épargne longue durée : l’assurance vie plus compétitive que le PER ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 25.09.2025 08:30 

    L’assurance vie et le Plan d’épargne retraite (PER) sont souvent présentés comme des cousins éloignés. Tous deux permettent de préparer l’avenir, avec des avantages fiscaux similaires, mais leur rapport coût-efficacité ne joue pas dans la même cour. Les dernières ... Lire la suite

  • graphiques crédits (Crédits: Pexels - Lukas)
    1 000 € placés pendant 10 ans : combien sera rapporte vraiment ?
    information fournie par Café de la Bourse 25.09.2025 08:13 

    Lorsqu'il s'agit d'épargne, deux approches dominent presque toujours : sécuriser son capital sur des supports garantis en capital ou viser davantage de performance en s'exposant aux marchés financiers. Mais sur une période longue, dix ans par exemple, la question ... Lire la suite

  • Record des indices boursiers : qu’est-ce qui peut gâcher la fête ?
    Record des indices boursiers : qu’est-ce qui peut gâcher la fête ?
    information fournie par Ecorama 24.09.2025 14:15 

    Avec des hausses de 13 à 17 % depuis le début de l'année, le S&P 500 et le Nasdaq battent des records et surclassent les indices européens. Pourtant, derrière l'euphorie des marchés, les signaux d'alerte s'accumulent : espoirs de baisses de taux, pressions

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank