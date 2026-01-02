information fournie par Boursorama avec LabSense • 02/01/2026 à 08:30

Assurance rente éducation : comment protéger financièrement ses enfants pour leurs études ? / iStock.com - Sakorn Sukkasemsakorn

Qu’est-ce que la rente éducation ?

Vos enfants souhaiteront peut-être poursuivre des études plus ou moins longues. Mais comment les financer si l’un de vous décède ou se retrouve en situation d’invalidité prolongée ? Vous avez la possibilité de souscrire une garantie rente éducation. De quoi s’agit-il ? C’est un contrat de prévoyance (et non un produit d’épargne) souscrit auprès d’une compagnie d’assurance ou encore d’une mutuelle. Une prime est versée annuellement par les souscripteurs. Son montant est compris entre 150 et 300 €. En échange du versement de cette prime, en cas de décès ou d’invalidité prolongée de l’assuré, le ou les bénéficiaires perçoivent une somme (rente éducation) mensuelle ou trimestrielle et ce, jusqu’à leurs 25 voire 28 ans selon les contrats. Une rente minimale de 15 000 € est généralement prévue dans les contrats de base. Le montant versé aux bénéficiaires peut être linéaire (constant) ou progressif. Note : dans les contrats de prévoyance collective, le montant de la rente est calculé en fonction du salaire brut perçu par le souscripteur durant l’année précédant son décès et représente de 8 à 15% de ce dernier.

Qui peut souscrire une rente éducation ?

Les souscripteurs peuvent être les parents mais également les grands-parents. L’âge limite de souscription est toutefois souvent limité à 65 ans. On peut souscrire un contrat par enfant. Néanmoins, les compagnies/organismes ont mis en place des plafonds de garanties ainsi qu’un plafond familial. L’idéal est de comparer les offres de plusieurs assurances/mutuelles. La somme perçue par le ou les bénéficiaires peut être doublée en cas de décès du deuxième parent.

Le choix des bénéficiaires

L’un des avantages de la rente éducation est le choix offert pour désigner son ou ses bénéficiaires. Ainsi, il est tout à fait possible de nommer son ou ses enfants ou bien les enfants de son ou sa conjointe. Vous pouvez aussi choisir de n’inclure que vos plus jeunes enfants, notamment si les aînés ont fini ou presque fini leurs études. La rente cessera d’être versée à l’âge limite du ou des bénéficiaires (âge défini dans le contrat) ou s’ils mettent fin à leurs études. La rente est directement versée au(x) bénéficiaire(s) majeur(s). Pour les mineurs, elle est versée au représentant légal. Note : si aucune invalidité ou aucun décès ne survient, l’assureur ne rembourse pas les cotisations versées. On dit qu’elles ont été versées à perte.

Rente éducation et fiscalité

Vous avez souscrit une garantie rente éducation dans le cadre d’un contrat Madelin (professionnels indépendants, par exemple) ? La rente est imposable en échange de la possibilité de déduire les primes versées de vos revenus. Elle est aussi imposable en tant que « pensions ou rentes » s’il s’agit d’un contrat prévoyance décès collectif à adhésion obligatoire. De plus, elle est soumise à la CSG et à la CRDS. En dehors de ces deux cas, elle n’est pas imposable.