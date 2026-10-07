 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Assurance-vie : comment adapter votre contrat à votre situation familiale ?

Ajouter Boursorama à vos sources
information fournie par Boursorama avec LabSense 07/10/2026 à 08:30
La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie permet de nommer par écrit la ou les personnes qui recevront le capital au décès de l'assuré. La clause est en général standard, mais elle peut être modifiée à tout moment pour adapter la transmission aux évolutions de la famille. Qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire et comment la modifier ?

Assurance-vie : comment adapter votre contrat à votre situation familiale ? / iStock.com - sommart

Assurance-vie : comment adapter votre contrat à votre situation familiale ? / iStock.com - sommart

Une transmission hors succession

Lors du décès du titulaire d'un contrat d'assurance-vie, le capital est versé aux personnes préalablement désignées par le souscripteur dans la clause bénéficiaire. L'avantage majeur de ce dispositif légal, encadré par le Code des assurances, est de transmettre un capital hors succession. Il permet de protéger les proches de l'assuré en profitant d'une gestion facilitée, de conditions fiscales avantageuses et d'un versement accéléré du capital. Il existe différentes formes de clauses bénéficiaires : la clause type ou standard, la clause démembrée (qui distingue usufruitier et nu-propriétaire), la clause à effet révocable (modifiable à tout moment), la clause à effet irrévocable acceptée par le bénéficiaire (non modifiable, sauf conditions), la clause complexe ou sur mesure (pour des situations patrimoniales spécifiques). Chaque type de clause correspond à des profils de transmission spécifiques. Le conseil d'un spécialiste est fortement recommandé pour choisir l'option la plus adaptée à sa situation.

La clause type, la plus courante

Tous les contrats proposent une clause type, mais le souscripteur peut aussi la rédiger lui-même. L'essentiel est qu'il la formule de façon claire et précise, afin qu'elle reflète strictement sa volonté. Plutôt que d'utiliser des termes génériques tels que "mes héritiers", il est conseillé de nommer explicitement le ou les bénéficiaires principaux. La rédaction de la clause est essentielle, car elle détermine le devenir du capital placé. Une clause mal rédigée ou trop imprécise peut en effet provoquer des tensions entre les bénéficiaires ou retarder le versement. Si plusieurs bénéficiaires sont nommés, l'assuré peut fixer un pourcentage du capital différent pour chacun. La nomination de bénéficiaires secondaires (ou subsidiaires) est également importante, car elle permet d'éviter que la clause ne devienne caduque en cas de renonciation ou de décès d'un bénéficiaire.

Une modification possible à tout moment

Il est conseillé de faire le point régulièrement sur la clause de son contrat et de l'actualiser pour l'adapter à sa situation personnelle du moment. Tout événement majeur, tel qu'un mariage, un divorce ou une naissance, peut modifier la configuration familiale et le souhait de l'assuré. Il est possible à tout moment de demander un ajustement de la clause bénéficiaire, qui peut porter sur l'identité du ou des bénéficiaires, mais aussi sur la répartition du capital entre eux. Seule la clause bénéficiaire irrévocable peut constituer un obstacle à une révision. Dans ce cas, le bénéficiaire a formellement accepté la désignation, via un avenant tripartite signé par le souscripteur, le bénéficiaire et l'assureur ou un acte entre le souscripteur et le bénéficiare, notifié par la suite à l'assureur. Ce type de clause, souvent utilisé dans le cadre de garanties ou d'engagements spécifiques, ne peut être modifié qu'avec l'accord des bénéficiaires. La méthode la plus simple pour mettre à jour une clause bénéficiaire est d'envoyer à l'assureur une déclaration écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la nouvelle clause souhaitée. L'assureur pourra alors officialiser le changement en rajoutant un avenant au contrat. Certaines situations (clause bénéficiaire complexe ou cas particuliers) nécessitent une sécurisation juridique renforcée. Dans ce cas, la modification peut être effectuée par un acte sous seing privé ou un acte notarié, signé par le souscripteur et les bénéficiaires.

DÉCOUVREZ LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE BOURSOVIE
Et si l'assurance vie était faite pour vous ?

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie !

En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir BoursoVie

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Un débutant peut tout à fait ouvrir un PEA, à condition d’investir progressivement, sur le long terme et en conservant une épargne de précaution ( Shutterstock )
    Puis-je ouvrir un PEA si je n’y connais encore rien en Bourse ?
    information fournie par Boursorama avec Editorialink 07.10.2026 11:21 

    Faut-il vraiment attendre d’être incollable en Bourse pour ouvrir un PEA ? Pas forcément, à condition de savoir où l’on met les pieds. Ne rien connaître à la Bourse n’empêche pas d’ouvrir un Plan d’Épargne en Actions. Aucun diplôme financier, niveau minimal de ... Lire la suite

  • Renforcer la preuve de la crédibilité de la finance durable, tel est l'objectif affiché dans un récent rapport de l'AMF ( Crédits photo:123RF)
    La finance durable à l’épreuve des faits
    information fournie par Mingzi 07.10.2026 08:58 

    Promettre une trajectoire verte ne suffit plus : encore faut-il démontrer qu'elle est crédible. Dans un rapport publié en septembre 2026, l'Autorité des marchés financiers propose de renforcer les garde-fous entourant les futurs produits financiers « Transition ... Lire la suite

  • Avant un premier placement, mieux vaut définir son budget et ses objectifs, comprendre les risques et investir progressivement sans négliger la diversification ( Shutterstock )
    Avant votre premier placement, les réflexes qui peuvent vous éviter de mauvaises surprises
    information fournie par Boursorama avec Editorialink 06.10.2026 15:36 

    Avant de chercher le meilleur rendement, encore faut-il savoir où l’on met les pieds. Quelques réflexes permettent d’aborder son premier placement plus sereinement. À l’occasion de la World Investor Week, quelques bons réflexes méritent d’être rappelés avant de ... Lire la suite

  • (Crédits photo : Adobe Stock - )
    Tout savoir sur le Plan d’épargne retraite (PER)
    information fournie par Boursorama 06.10.2026 08:16 

    Depuis le 1er octobre 2020, il n'est plus possible pour un épargnant de souscrire des produits destinés à préparer la retraite tels que le PERP, le Madelin ou bien encore la Préfon. C'est la conséquence de l'adoption de la Loi Pacte en mai 2019, qui englobe désormais ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre Épargne de BoursoBank