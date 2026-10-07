information fournie par Boursorama avec LabSense • 07/10/2026 à 08:30

Assurance-vie : comment adapter votre contrat à votre situation familiale ? / iStock.com - sommart

Une transmission hors succession

Lors du décès du titulaire d'un contrat d'assurance-vie, le capital est versé aux personnes préalablement désignées par le souscripteur dans la clause bénéficiaire. L'avantage majeur de ce dispositif légal, encadré par le Code des assurances, est de transmettre un capital hors succession. Il permet de protéger les proches de l'assuré en profitant d'une gestion facilitée, de conditions fiscales avantageuses et d'un versement accéléré du capital. Il existe différentes formes de clauses bénéficiaires : la clause type ou standard, la clause démembrée (qui distingue usufruitier et nu-propriétaire), la clause à effet révocable (modifiable à tout moment), la clause à effet irrévocable acceptée par le bénéficiaire (non modifiable, sauf conditions), la clause complexe ou sur mesure (pour des situations patrimoniales spécifiques). Chaque type de clause correspond à des profils de transmission spécifiques. Le conseil d'un spécialiste est fortement recommandé pour choisir l'option la plus adaptée à sa situation.

La clause type, la plus courante

Tous les contrats proposent une clause type, mais le souscripteur peut aussi la rédiger lui-même. L'essentiel est qu'il la formule de façon claire et précise, afin qu'elle reflète strictement sa volonté. Plutôt que d'utiliser des termes génériques tels que "mes héritiers", il est conseillé de nommer explicitement le ou les bénéficiaires principaux. La rédaction de la clause est essentielle, car elle détermine le devenir du capital placé. Une clause mal rédigée ou trop imprécise peut en effet provoquer des tensions entre les bénéficiaires ou retarder le versement. Si plusieurs bénéficiaires sont nommés, l'assuré peut fixer un pourcentage du capital différent pour chacun. La nomination de bénéficiaires secondaires (ou subsidiaires) est également importante, car elle permet d'éviter que la clause ne devienne caduque en cas de renonciation ou de décès d'un bénéficiaire.

Une modification possible à tout moment

Il est conseillé de faire le point régulièrement sur la clause de son contrat et de l'actualiser pour l'adapter à sa situation personnelle du moment. Tout événement majeur, tel qu'un mariage, un divorce ou une naissance, peut modifier la configuration familiale et le souhait de l'assuré. Il est possible à tout moment de demander un ajustement de la clause bénéficiaire, qui peut porter sur l'identité du ou des bénéficiaires, mais aussi sur la répartition du capital entre eux. Seule la clause bénéficiaire irrévocable peut constituer un obstacle à une révision. Dans ce cas, le bénéficiaire a formellement accepté la désignation, via un avenant tripartite signé par le souscripteur, le bénéficiaire et l'assureur ou un acte entre le souscripteur et le bénéficiare, notifié par la suite à l'assureur. Ce type de clause, souvent utilisé dans le cadre de garanties ou d'engagements spécifiques, ne peut être modifié qu'avec l'accord des bénéficiaires. La méthode la plus simple pour mettre à jour une clause bénéficiaire est d'envoyer à l'assureur une déclaration écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la nouvelle clause souhaitée. L'assureur pourra alors officialiser le changement en rajoutant un avenant au contrat. Certaines situations (clause bénéficiaire complexe ou cas particuliers) nécessitent une sécurisation juridique renforcée. Dans ce cas, la modification peut être effectuée par un acte sous seing privé ou un acte notarié, signé par le souscripteur et les bénéficiaires.