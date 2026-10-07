Puis-je ouvrir un PEA si je n’y connais encore rien en Bourse ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 07/10/2026 à 11:21

Un débutant peut tout à fait ouvrir un PEA, à condition d’investir progressivement, sur le long terme et en conservant une épargne de précaution ( Shutterstock )

Faut-il vraiment attendre d’être incollable en Bourse pour ouvrir un PEA ? Pas forcément, à condition de savoir où l’on met les pieds.

Ne rien connaître à la Bourse n’empêche pas d’ouvrir un Plan d’Épargne en Actions. Aucun diplôme financier, niveau minimal de patrimoine ou expérience préalable sur les marchés n’est exigé. Pour ouvrir un PEA classique, il faut essentiellement être majeur, avoir son domicile fiscal en France et ne pas déjà détenir un autre PEA classique. Lors de la souscription, l’établissement financier recueille toutefois des informations sur les connaissances, l’expérience, les objectifs et la situation de l’épargnant. Il ne s’agit pas d’un examen à réussir, mais d’une démarche destinée à mieux apprécier son profil avant qu’il investisse.

Le PEA, une enveloppe accessible même aux investisseurs débutants

Cette distinction est importante car ouvrir un PEA et commencer à sélectionner soi-même des actions sont deux décisions différentes. Le PEA est avant tout une enveloppe fiscale : l’argent versé peut ensuite être investi dans des actions françaises ou européennes, mais aussi dans des fonds et des ETF éligibles. Autrement dit, nul besoin de savoir analyser les comptes d’une entreprise ou de suivre quotidiennement les cours pour s’intéresser à ce placement. En revanche, les sommes effectivement investies en Bourse peuvent fluctuer et le capital n’est pas garanti. Le PEA doit donc être envisagé sur une durée suffisamment longue et avec de l’argent dont on n’a pas besoin à court terme.

Il peut même être pertinent de commencer avec une somme limitée, le temps de comprendre progressivement le fonctionnement des marchés. Chez BoursoBank, le PEA est accessible dès 10 euros . Le plafond réglementaire, fixé à 150 000 euros de versements pour un PEA classique, ne constitue évidemment pas un objectif à atteindre dès l’ouverture. Le rythme des versements reste libre. Surtout, l’ancienneté fiscale du plan débute au moment du premier versement : ouvrir tôt permet donc de faire courir le délai de cinq ans sans avoir à engager immédiatement une part importante de son épargne.

Gestion libre ou profilée : deux façons d’investir avec un PEA

Cette durée de cinq ans explique une grande partie de l’intérêt du dispositif. Une fois ce délai passé, les gains retirés du PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu, même s’ils restent soumis aux prélèvements sociaux. Les retraits peuvent alors être effectués sans entraîner automatiquement la clôture du plan. Avant cinq ans, les règles sont moins favorables et un retrait conduit en principe à la fermeture du PEA, sauf exceptions prévues par la réglementation. Le PEA convient donc davantage à une stratégie de moyen ou long terme qu’à une épargne destinée à financer une dépense imprévue dans quelques mois.

Le principal enjeu pour un débutant consiste ensuite à choisir un mode de gestion adapté à son niveau d’autonomie. La gestion libre permet de sélectionner soi-même ses actions, fonds ou ETF et d’effectuer ses arbitrages. Elle suppose donc de prendre le temps de comprendre les produits achetés, leur niveau de risque et leurs frais. Ceux qui préfèrent ne pas décider seuls peuvent se tourner vers une gestion déléguée ou profilée lorsqu’elle est proposée. BoursoBank permet précisément de choisir entre gestion libre et PEA profilé, avec quatre profils de gestion. Cette seconde formule confie à des professionnels la constitution et le suivi du portefeuille en fonction du profil retenu.

Un PEA pour investir, une épargne de précaution pour les imprévus

Les frais méritent également une attention particulière lorsque l’on débute, car leur accumulation peut peser sur la performance à long terme. BoursoBank affiche notamment des frais de courtage à partir de 0,50 euro hors Boursomarkets, aucun droit de garde et aucun frais d’inactivité avec le forfait Découverte. La banque propose également plusieurs outils pour accompagner les investisseurs, comme les cours Euronext en temps réel, des alertes sur les variations de cours ou l’actualité des sociétés cotées et un Plan d’Épargne permettant d’investir progressivement dès 10 euros par mois. Avec Boursomarkets, plus de 45 000 placements financiers sont par ailleurs proposés sans frais de courtage, selon les conditions de l’offre.

Reste une précaution essentielle : un PEA ne remplace pas une épargne de sécurité . Avant d’investir en actions, mieux vaut conserver une réserve disponible sur des supports sans risque de perte en capital afin de ne pas être contraint de vendre au mauvais moment. Débuter peut ensuite signifier avancer progressivement, se familiariser avec les différents supports et accepter que les marchés connaissent aussi des périodes de baisse. Ne rien connaître à la Bourse aujourd’hui n’interdit donc absolument pas d’ouvrir un PEA . Cela invite simplement à choisir un montant, un horizon et un mode de gestion cohérents avec son expérience, puis à acquérir ses connaissances au fil du temps.