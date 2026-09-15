information fournie par Boursorama avec LabSense • 15/09/2026 à 08:30

Première épargne : pourquoi et comment commencer à mettre de l’argent de côté / iStock.com - Thitiphat Khuankaew

Pourquoi épargner ? Pour respirer mieux… et rêver plus grand

L’épargne, c’est d’abord un filet de sécurité, une trousse de secours financière : quand un imprévu débarque sans prévenir, on est content d’avoir ce petit matelas. Les spécialistes nous le rappellent : "une épargne de précaution, même modeste, change tout". Mais au-delà de se protéger, épargner, c’est aussi se projeter. Un voyage, un déménagement, un projet pro, un coup de cœur immobilier… Mettre de côté régulièrement, c’est transformer les ”un jour peut-être” en “bientôt, c’est pour moi”. Et puis il y a la magie du temps. Les intérêts, c’est un peu la version financière du slow cooking : on laisse mijoter, et ça prend de la valeur tout seul.

Définir sa capacité d’épargne : l’art de viser juste

Avant de se lancer, on fait un mini check-up de son budget : revenus, charges fixes, dépenses variables… et hop, on identifie la marge. La fameuse règle 50/30/20 (50 % des revenus pour les dépenses essentielles, 30 % pour les envies et plaisirs du quotidien et 20 % pour l’épargne ou le remboursement de dettes) peut servir de boussole, mais elle n’est pas gravée dans le marbre. Si vous commencez avec 5 %, c’est déjà très bien. L’important, c’est la régularité. Et pour rester motivé(e), on se fixe un objectif clair, un vrai cap : “1 000 € d’épargne de précaution”, “un voyage l’an prochain”, “un nouveau canapé sans crédit”. Quand on sait pourquoi on épargne, on épargne mieux.

Les bons réflexes pour démarrer sans douleur, et rester sur un bon trend

Le secret de la réussite ? L’automatisation. Un virement programmé au début du mois, et l’épargne devient une habitude. Plus besoin d’y penser, plus de tentation de repousser. Ensuite, on choisit le bon support. Pour une première épargne, les livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP si vous êtes éligible) sont idéaux : sécurisés, disponibles à tout moment, sans risque. En 2026, leurs taux restent relativement attractifs : 1,7 % pour le Livret A et le LDDS depuis le 1er août 2026, et 2,5 % pour le LEP...De quoi faire travailler votre argent en douceur, sans prise de risque.