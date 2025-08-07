Plan épargne logement : c’est confirmé, voici le nouveau taux du PEL à compter du 1ᵉʳ janvier 2025

Shutterstock

La valeur du taux du plan d’épargne logement pour le compte de 2025 est déjà officielle et connue. À cet effet, des changements sont annoncés pour les nouveaux souscripteurs. Nous vous donnons plus d’informations.

Le plan épargne logement (PEL) est un produit d’épargne réglementé par l’État. Il permet en effet de financer un projet immobilier grâce à un prêt épargne à un taux avantageux. Toutefois, comme chaque année, son taux connaîtra une évolution en 2025. Vous souhaitez connaître la nature de cette évolution ? Vous voulez savoir à quelle valeur sera le taux de ce placement financier ? Nous vous répondons.

Voici le nouveau taux confirmé du plan épargne logement à compter du 1ᵉʳ janvier 2025

Une baisse du taux du PEL

À compter du 1ᵉʳ janvier 2025 , le nouveau taux du plan épargne logement (PEL) sera fixé à 1,75 % , comme le relaie le site moneyvox.fr . En effet, le taux d’intérêt de ce placement financier va perdre 0,5 point, passant de 2,25 % à 1,75 %. Cependant, la baisse du taux de rémunération de ce produit d’épargne n’aura pas d’effets sur les comptes ouverts avant le 1ᵉʳ janvier 2025, date officielle d’entrée en vigueur du nouveau rendement brut.

Un taux net maximal de l’ordre de 1,45 %

À cet effet, 1,225 % sera le taux d’intérêt net d’un épargnant qui ouvre un plan épargne logement en 2025 après la hausse de 2024. En revanche, la rémunération nette maximale sera pour cet épargnant de 1,45 % s’il n’est pas imposable et s’il choisit l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu. Toutefois, pour un PEL ouvert en 2023, le taux appliqué le 1ᵉʳ janvier 2025 sera toujours de 2 %. En effet, le taux de ce placement financier reste inchangé pendant toute la durée de la vie.

Une baisse de la rémunération

La nouvelle rémunération du PEL ne favorise pas les nouveaux souscripteurs qui gagneront moins de revenus, soit à peu près la moitié des gains offerts par le livret A dont le taux est fixé à 3 % jusqu’au 1ᵉʳ février 2025. Cependant, après cette date, le taux du livret A pourrait connaître une baisse susceptible d’affecter votre assurance-vie. En outre, il est possible d’ouvrir un PEL avant janvier prochain pour profiter du taux de 2024 plus avantageux. Par ailleurs, le taux d’emprunt associé à ce produit d’épargne réglementé connaîtra également une réduction dès le 1ᵉʳ janvier prochain, passant ainsi de 3,45 % à 2,95 %.

Qu’entend-on par plan épargne logement ?

Qu’est-ce qu’un PEL ?

Un PEL est un plan d’épargne réglementé par l’État. De manière fondamentale, il est réservé à financer les travaux de rénovation et d’extension , mais aussi l’achat d’un bien immobilier. Accessible à tout le monde, ce placement financier n’est soumis à aucune condition de nationalité, d’âge ou de résidence. Toutefois, il n’est possible d’en détenir qu’un seul. Par ailleurs, ce produit ne peut être cumulé avec les autres livrets réglementés tels que le livret A et le LEP qui, en 2024, étaient classés parmi les placements à privilégier.

Quels sont la fiscalité et le plafond d’un PEL ?

Le plafond d’un PEL est fixé à 61200 euros et ne peut être dépassé que par la capitalisation des intérêts. Par ailleurs, ces intérêts sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique de l’ordre de 30 %, soit 12,8 % pour les impôts sur le revenu et 17,2 % pour les prélèvements sociaux. Toutefois, si l’épargnant opte pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, cela peut entraîner une variation du montant associé à cet impôt.

Comment en ouvrir un PEL ?

Le PEL est accessible à toute personne qui n’a le droit de n’en détenir qu’un seul. Toutefois, chaque membre d’un foyer peut en avoir. De ce fait, pour souscrire à un PEL, le demandeur doit posséder un CEL (compte épargne logement) à condition de l’ouvrir dans la même banque. Par ailleurs, seuls les établissements bancaires étant liés à l’État par une convention peuvent proposer d’en ouvrir un.