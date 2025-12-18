Placements verts : aussi rentables que les autres, la preuve par l’étude

information fournie par Tout sur mes finances • 18/12/2025 à 16:24

Les placements alignés sur l’Accord de Paris offrent une rentabilité comparable aux indices boursiers classiques. (Crédits: Flickr - Brennan Clark)

Et si investir dans la transition écologique était aussi lucratif que les placements traditionnels ? Une étude récente, relayée par la Banque de France, démontre que les indices boursiers alignés sur l'Accord de Paris offrent des rendements comparables à ceux des indices classiques.

Vous pensiez peut-être que les placements respectueux de l'environnement sacrifiaient la performance au détriment des épargnants ? Détrompez-vous. Une étude publiée le 8 décembre 2025 par la Banque de France, en collaboration avec le centre de recherche SEACEN (South East Asian Central Banks Research and Training Centre), révèle que les indices boursiers alignés sur l'Accord de Paris sur le climat affichent une rentabilité similaire à celle des indices traditionnels.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont comparé, sur la période du 6 avril 2020 au 31 décembre 2024, les performances de cinq indices Bloomberg (une référence dans le monde de la finance) et de leurs équivalents « Paris-Aligned Benchmarks » (PAB), c'est-à-dire alignés sur l'Accord de Paris. Ces derniers excluent systématiquement les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre. Résultat : dans les quatre zones géographiques étudiées (zone euro, États-Unis, Japon et Asie-Pacifique hors Japon), les écarts de performance sont quasi inexistants.

Moins de valeurs, mais une stratégie gagnante

À première vue, les sous-indices PAB présentent un désavantage : ils contiennent moins de valeurs que les indices classiques, ce qui les expose, en théorie, davantage à la volatilité des marchés boursiers. Pourtant, leur performance reste au rendez-vous. Comment l'expliquer ?

Les deux auteurs de l'étude avancent une raison majeure : ces indices surpondèrent les secteurs technologiques et financiers, qui ont connu une croissance soutenue entre 2020 et 2024. A contrario, les secteurs fortement émetteurs de carbone, comme l'énergie, ont globalement sous-performé, à l'exception de l'année 2022 marquée par l'envolée des prix du pétrole et du gaz consécutive à la guerre en Ukraine.

Un signal fort pour les investisseurs responsables

Cette étude envoie un message clair : il est désormais possible de concilier performance financière et engagement climatique. Les indices alignés sur l'Accord de Paris prouvent que la transition écologique n'est pas un frein à la rentabilité.

Pour mémoire, l'Accord de Paris sur le climat a été signé en 2015 par 196 pays à l'issue de la COP 21. Le texte prévoit de limiter le réchauffement climatique à un niveau nettement inférieur à 2°C (idéalement 1,5°C) par rapport aux niveaux préindustriels.