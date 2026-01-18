information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/01/2026 à 08:30

PER : à quel âge l’ouvrir pour optimiser retraite et avantages fiscaux ? / iStock.com - AaronAmat

Qu’est-ce que le PER ?

Créé par la loi Pacte, le PER (Plan d’Épargne Retraite) est un produit d’épargne mis en place en 2019. Il a progressivement remplacé les autres plans d’épargne retraite. Il existe trois types de PER : le PERIN (Plan d’Épargne Retraite Individuel) et deux PER d’entreprise (collectif et obligatoire). Note : l’article 12 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026 met en place de nouvelles règles concernant les prélèvements sociaux sur les revenus financiers de 2025 et 2026.

Quand souscrire un PER ?

Toute personne majeure peut souscrire un PERIN auprès d’un établissement bancaire ou encore d’une mutuelle. On ne peut en revanche plus ouvrir de PER individuel pour un mineur et ce, depuis le 1er janvier 2024. Quand est-il intéressant de souscrire un PER ? La tranche d’âge idéale est 30-50 ans, c’est-à-dire en milieu de carrière professionnelle quand vous avez atteint une certaine stabilité financière. Entre 30 et 50 ans, vous avez suffisamment de temps pour épargner en attendant votre retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. En effet, si vous êtes imposé à 30 % ou plus, le PER vous permettra de réduire le montant de votre impôt sur le revenu. Même si la tranche d’âge 30-50 ans (voire 40-50 ans) est jugée idéale pour ouvrir un PER, cela ne signifie pas qu’avant 30 ans et qu’après 50 ans, il ne faut pas souscrire un PER. Avant 30 ans, un PER permet de bénéficier d’avantages fiscaux tout en préparant sa retraite. Après 50 ans, souscrire un PER est aussi possible. Même si vous approchez de la retraite, vous avez encore le temps de mettre de l’argent de côté et de préparer cette dernière. Le PER vous permet de réduire vos impôts et même - si vous optez pour un PER assurantiel (avec fonds en euros) - de préparer votre succession. Ouvrir un PER à la retraite est aussi possible mais, sans revenus d’activité, vous ne bénéficierez pas de déduction fiscale.

PER et revenus : ce qu’il faut savoir

Il n’est pas nécessaire de percevoir un salaire élevé pour souscrire un PER. Il faut simplement prendre en compte les charges associées à cette solution (frais d’adhésion, d’arbitrage, de gestion, de transfert…) et déterminer si ce dispositif d’épargne est le plus adapté à votre situation. Si vos revenus sont élevés, souscrire un PER vous permettra, comme indiqué précédemment, de réduire vos impôts, un point positif.

Épargner pour en enfant mineur : le PEAC

Puisqu’il n’est plus possible d’ouvrir un PER pour un mineur, une autre solution s’offre à vous : le Plan d’Épargne Avenir Climat. Réservé aux moins de 21 ans, il est commercialisé depuis juillet 2024. Les fonds du PEAC sont destinés à financer la transition écologique. Le capital du PEAC n’est pas garanti et le plan est automatiquement clôturé lorsque son titulaire atteint ses 30 ans. Son plafond est de 22 950 euros, comme pour le livret A.