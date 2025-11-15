Dans quels placements sans risque investir fin 2025 ?

information fournie par Café de la Bourse • 15/11/2025 à 08:23

Compte a terme (Crédits: Adobe Stock)

Alors que certaines places financières, comme Wall Street ou Tokyo, enchaînent les records à l'automne 2025, de nombreux épargnants cherchent à sécuriser une partie de leur patrimoine et se tournent vers les placements sans risque.

Les livrets réglementés offrent une épargne liquide et défiscalisée, les comptes à terme assurent une rémunération connue à l'avance, les fonds euros allient sécurité et fiscalité avantageuse, et les obligations apportent stabilité et rendement.

Chacun répond à un besoin différent, mais tous partagent le même objectif : préserver le capital tout en obtenant un rendement régulier.



Découvrons plus de détails sur la meilleure façon d'investir sans prendre de risque fin 2025.

Les livrets réglementés et non réglementés

Les livrets d'épargne restent la solution la plus simple pour faire fructifier son argent tout en gardant la possibilité de le retirer à tout moment. Ce sont des placements entièrement sécurisés, car le capital est garanti par l'État ou par la banque qui les propose.

Les caractéristiques des livrets réglementés — comme le Livret A, le LDDS, le Livret Jeune ou le LEP — sont fixées par les pouvoirs publics, ce qui assure une transparence totale sur leur taux et leurs conditions.

Depuis le 1ᵉʳ août 2025, le Livret A et le LDDS rapportent 1,7 %, tandis que le LEP offre 2,7 %. Les intérêts sont totalement exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux, un avantage non-négligeable pour une épargne de précaution. Ces produits conviennent particulièrement à ceux qui veulent conserver une réserve disponible à tout moment, sans subir les fluctuations des marchés financiers.

Les livrets bancaires classiques, eux, ne sont pas soumis à un plafond et permettent de déposer des montants plus importants. Les établissements bancaires fixent librement leur taux, souvent bonifié temporairement à l'ouverture. En revanche, les intérêts sont fiscalisés, ce qui réduit leur rendement net. Ils s'adressent surtout à ceux qui recherchent une solution avant d'investir sur des placements à plus long terme.

Les comptes à terme

Le compte à terme est un placement sans risque qui offre un taux fixe connu dès la souscription, en échange d'un blocage des fonds pendant une période déterminée. Habituellement, plus l'échéance est longue, plus la rémunération est élevée.

Ce produit séduit les épargnants prudents grâce à sa visibilité : le rendement final est garanti à l'avance, sans dépendre des variations de taux des banques centrales. En revanche, l'argent placé n'est pas accessible avant la fin du compte à terme, sauf exception via pénalité, ce qui limite sa flexibilité.

Le compte à terme est donc particulièrement adapté à ceux qui savent ne pas avoir besoin de leurs liquidités pendant un certain temps et souhaitent bénéficier d'un taux supérieur à celui des livrets classiques.

Les intérêts sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. C'est un produit à privilégier pour ceux qui recherchent un compromis entre rendement, sécurité et simplicité.

Les fonds euros de l'assurance-vie

Les fonds euros des contrats d'assurance-vie constituent une référence en matière de placements sans risque. Ils garantissent le capital net des frais de gestion et distribuent chaque année un rendement issu des placements réalisés par les assureurs, principalement en obligations d'État et d'entreprises.

Après une longue période de faibles performances due à la politique de taux zéro dans de nombreux pays (ou de très faibles taux d'intérêt), le retour de rendements obligataires plus élevés a redonné vie aux fonds euros. Le rendement moyen est passé de 1,8 % en 2022 à environ 2,6 % en 2023 et s'est stabilisé autour de 2,5 % en 2024. En 2025, il devrait rester attractif et certainement supérieur à celui des livrets réglementés.

L'assurance-vie offre également un cadre fiscal avantageux. Après huit ans, les rachats bénéficient d'un abattement annuel et d'une fiscalité réduite. Ce mécanisme en fait un support idéal pour préparer un projet à moyen ou long terme tout en conservant une partie sécurisée sur le fonds euros du contrat. Le principal risque réside dans la faiblesse du rendement en période de baisse des taux, mais le caractère sans risque du fonds euros en fait un pilier des placements prudents.

Les obligations

Les obligations complètent la gamme des placements à faible risque en permettant à l'investisseur de prêter de l'argent à un État ou à une entreprise en échange d'intérêts réguliers, appelés coupons. À l'échéance, l'émetteur rembourse le capital initial. Ce type d'investissement offre donc des revenus stables et prévisibles, surtout lorsqu'il est conservé jusqu'à maturité.

Contrairement aux livrets ou aux comptes à terme, les obligations sont négociables sur les marchés financiers. Leur prix peut donc varier, principalement en fonction des taux d'intérêt. Lorsqu'ils montent, la valeur des anciennes obligations baisse, et inversement. Toutefois, si l'investisseur conserve l'obligation jusqu'à son remboursement, il récupère son capital et les intérêts convenus, sans impact des fluctuations de marché.

Les obligations conviennent parfaitement aux profils prudents souhaitant diversifier leur épargne sans s'exposer à la volatilité des actions. Le risque principal reste celui de défaut de l'émetteur, mais il demeure très limité sur les titres dont la note est de bonne qualité.