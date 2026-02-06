 Aller au contenu principal
Livret A plein : où placer son argent au-delà du plafond ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 06/02/2026 à 08:30
Que faire lorsque vous avez atteint le plafond de votre livret A ? Voici différentes pistes à explorer pour placer votre argent.

Livret A plein : où placer son argent au-delà du plafond ? / iStock.com - domimage

Quel est le plafond du livret A ?

22 950 €. Cette somme est à retenir car il s’agit du plafond réglementaire du livret A. Lorsqu’il est atteint voire dépassé (avec les intérêts que vous continuez à toucher et dont le taux est actuellement de 1,7 %), il n’est plus possible d’y placer de l’argent. D’après les nombres de la Banque de France, pas moins de 15 % des livrets A sont pleins. Pour beaucoup de personnes, il s’agit d’une épargne de précaution permettant de faire face à des dépenses imprévues et/ou élevées. Mais une fois le plafond atteint, quelles autres solutions s’offrent à vous ?

Souscrire un autre livret...

Lorsque vous avez atteint le plafond de versements de votre livret A, vous avez la possibilité de souscrire un autre livret afin d’y placer votre épargne de précaution. Vous avez alors le choix entre le LDDS (livret de développement durable et solidaire) et le LEP (livret d’épargne populaire, que l’on peut ouvrir sur conditions de ressources). Selon votre âge, vous pouvez aussi souscrire un livret jeune (jusqu’à 25 ans). Enfin, il existe les super livrets ou livrets bancaires boostés. Ils sont fiscalisés et leurs caractéristiques varient en fonction des établissements bancaires qui les proposent.

...ou miser sur d’autres types de placements

Si les livrets sont une bonne solution pour l’épargne de secours ou de précaution, ils ne sont pas idéaux pour des placements sur le long terme. On conseille donc, une fois le plafond du livret A atteint, de se tourner vers d’autres solutions. Pour commencer, citons l’assurance-vie. La souscription d’un contrat d’assurance-vie consiste en le versement de primes mensuelles qui vont constituer une épargne rémunérée. L’assureur s’engage à verser un capital ou une rente au(x) bénéficiaire(s) selon les termes du contrat. Avec l’assurance-vie, on a le choix entre les fonds en euros, les fonds euro-croissance et les unités de comptes. C’est un placement à long terme. Toutefois, il est possible de retirer son argent avant la fin du contrat. Le taux de rémunération dépend de divers éléments dont les supports choisis. Des modifications peuvent être apportées en cours de contrat et avoir également une incidence sur la rémunération de celui-ci. Il est à noter qu’en 2025, les dépôts en assurance-vie ont atteint des records. Au mois de décembre, les cotisations des Français ont augmenté de 17 %, (16 milliards d’euros). Sur l’ensemble de l’année, elles ont atteint les 192,1 milliards d’euros, contre 174,9 milliards en 2024. Il vous est aussi possible d’investir dans les actions mais c’est un placement risqué. Mieux vaut s’y connaître. Les SCPI sont une autre piste à creuser. Il s’agit des sociétés civiles de placements immobiliers. Vous pouvez souscrire directement auprès de la société de gestion ou bien investir via votre contrat d’assurance-vie. Pour terminer, si vous souhaitez préparer votre retraite et bénéficier d’avantages fiscaux, il y a le PER (plan d’épargne retraite).

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

