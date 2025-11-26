 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Livret A : pensez à déposer votre argent avant cette date pour maximiser vos intérêts

information fournie par Boursorama avec Newsgene 26/11/2025 à 12:43

Le dernier calcul de l’année interviendra le mardi 16 décembre 2025, raison pour laquelle il faut déposer son argent la veille au plus tard. Illustration. (Gaertringen / Pixabay)

Le dernier calcul de l’année interviendra le mardi 16 décembre 2025, raison pour laquelle il faut déposer son argent la veille au plus tard. Illustration. (Gaertringen / Pixabay)

Malgré une chute significative de la rémunération du Livret A, les intérêts 2025 peuvent encore être optimisés. Il faut toutefois respecter une date précise : celle du dernier calcul de l'année.

Si le taux du Livret A a radicalement chuté - passant de 3 % début 2025 à 2,4 % en février puis à 1,7 % depuis août - ce produit d'épargne réglementé peut tout de même rapporter une certaine somme à la fin de l'année. Mais comme le rappelle Le Parisien ce mardi 25 novembre 2025, la date de dépôt d'argent a son importance si l'on souhaite s'assurer un maximum de gains.

Déposer le 15 décembre au plus tard

Les montants perçus grâce au Livret A sont reversés le 31 décembre aux 58 millions de détenteurs de ces comptes épargne. Cependant, le calcul des intérêts ne dépend pas de la date exacte du dépôt, mais de la quinzaine dans laquelle il s'inscrit : soit du 1er au 15, soit du 16 à la fin du mois.

Ainsi, le dernier calcul de l'année interviendra le mardi 16 décembre 2025. Conséquence : pour que votre argent génère un maximum d'intérêts cette année, le dépôt doit impérativement être réalisé avant le lundi 15 décembre à 23 h 59. Passé cette limite, les sommes déposées patienteront jusqu'en décembre 2026 pour être rémunérées. À l'inverse, un versement effectué dans les temps sera intégré à la première quinzaine de décembre et comptera dans le calcul des intérêts distribués le 31 décembre.

Une baisse de rendement en un an

D'après les données de la Banque de France et de l'INSEE, entre 2024 et 2025 les intérêts du Livret A affichent jusqu'à 200 € de baisse selon l'encours. 5 000 € rapportaient encore 150 € l'an passé, alors qu'ils ne permettent de toucher que 107,90 € aujourd'hui. Pour 22 950 € d'encours, les gains sont passés de 688,50 € à 495,30 €.

Livret A
© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Shutterstock
    Assurance-vie : en plaçant 10000 euros pendant 10 ans, voici combien votre épargne va vous rapporter
    information fournie par Biba Magazine 23.11.2025 17:36 

    L'assurance-vie séduit de plus en plus d'épargnants. Mais combien peut rapporter un placement de 10 000 euros sur 10 ans ? Face à un taux du Livret A qui dégringole, l’assurance-vie séduit de plus en plus . Et les derniers chiffres parlent d’eux-mêmes. Fin 2023, ... Lire la suite

  • Une petite fille économise pour plus tard. (Crédits: Adobe Stock)
    Comment épargner pour ses enfants ?
    information fournie par Café de la Bourse 22.11.2025 08:30 

    Pour de nombreux parents, il est essentiel de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'avenir financier de leurs enfants. Mais il est normal de se poser des questions sur la meilleure stratégie à adopter pour épargner pour ses enfants. Quand commencer ? Quel ... Lire la suite

  • Retraite en détention : quels droits et versements pour les personnes incarcérées ? / iStock.com - Andrii Zastrozhnov
    Retraite en détention : quels droits et versements pour les personnes incarcérées ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 22.11.2025 08:30 

    La condamnation à une peine de prison ne supprime pas les droits à la retraite, de même que toute personne incarcérée peut percevoir un certain nombre d'aides de la CAF. Quels sont leurs droits, et quelles démarches effectuer pour en bénéficier ? Un droit à la ... Lire la suite

  • Comment changer les bénéficiaires de son assurance vie ? / iStock.com - Olivier Le Moal
    Comment changer les bénéficiaires de son assurance vie ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 18.11.2025 08:30 

    L'assurance vie permet de transmettre son patrimoine aux bénéficiaires préalablement désignés dans la clause qui figure sur le contrat. Modifier cette clause bénéficiaire est toujours possible, sauf cas particulier. Qu'est-ce que la clause bénéficiaire ? Le souscripteur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank