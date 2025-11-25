 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Livret A : ne dépassez pas cette date pour déposer votre argent

information fournie par Le Point 25/11/2025 à 15:59

Les Français qui le boudent pourraient être amenés à reconsidérer leur position. En septembre 2025, 2,71 milliards d'euros avaient été retirés des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire (LDDS, ex-Codevi). Des chiffres records, qui n'avaient pas été observés depuis dix ans.

Rebelote en octobre, où les Français ont retiré, cette fois-ci, 3,81 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur ce compte d'épargne – la plus forte décollecte depuis le début des statistiques officielles, en 2009. Cependant, le livret A pourrait connaître un renouveau d'intérêt. Malgré la baisse du taux de rémunération à 1,7 % en août – l'un des facteurs du désintérêt des Français –, le livret A peut tout de même faire gagner des intérêts… À ceux qui sauront respecter des délais précis.

Les Français restent fourmis

Cela tient au fait que les intérêts du livret A ne sont pas calculés en fonction du jour de placement, mais par quinzaine, soit du 1er au 15 de chaque mois, puis du 16 au dernier jour de celui-ci. Le tout dernier calcul des intérêts de l'année 2025 aura donc lieu le lundi 16 décembre, soulignent nos confrères du Parisien . En d'autres termes, l'argent placé sur ce livret A après le 15 décembre à 23 h 59 ne sera pas comptabilisé dans les intérêts de 2025.

Où placer son argent quand le livret A ne rapporte plus ?

Reste à voir si cette information suffira à

... Source LePoint.fr

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock)
    Assurance vie : un premier semestre historique
    information fournie par Tout sur mes finances  27.11.2025 11:30 

    Avec près de 85 milliards d'euros collectés entre janvier et juin 2025, l'assurance vie signe son meilleur démarrage depuis quatorze ans. Un afflux spectaculaire nourri par un climat politique instable, la baisse du rendement du Livret A et un marché immobilier ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Assurance-vie : pourquoi les héritiers ne peuvent pas tout savoir
    information fournie par Mingzi 27.11.2025 08:15 

    Peut-on, en tant qu'héritier, accéder aux données d'un contrat d'assurance-vie souscrit par un proche décédé lorsqu'on n'en est pas bénéficiaire ? La question, source de nombreux conflits familiaux, vient de trouver une réponse nette devant le Conseil d'État. Un ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Dès 2026, une nouvelle pièce en or, le Bullion, arrive en France et pourrait faire un carton
    information fournie par aufeminin 26.11.2025 17:33 

    Vous envisagez d'investir dans une valeur refuge tel que l'or ? Et si l'arrivée de cette nouvelle pièce vous incitait à sauter le pas ? À une époque où les investisseurs cherchent plus que jamais des valeurs refuges, un ancien concept français s’apprête à faire ... Lire la suite

  • Le dernier calcul de l’année interviendra le mardi 16 décembre 2025, raison pour laquelle il faut déposer son argent la veille au plus tard. Illustration. (Gaertringen / Pixabay)
    Livret A : pensez à déposer votre argent avant cette date pour maximiser vos intérêts
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 26.11.2025 12:43 

    Malgré une chute significative de la rémunération du Livret A, les intérêts 2025 peuvent encore être optimisés. Il faut toutefois respecter une date précise : celle du dernier calcul de l'année. Si le taux du Livret A a radicalement chuté - passant de 3 % début ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre Épargne de BoursoBank