Les cinq notions à connaître avant de faire ses premiers investissements

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 11/09/2026 à 08:49

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Premiers investissements en vue ? Mieux vaut maîtriser quelques notions clés avant de choisir où placer son argent et comment construire sa stratégie.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alphabétisation, la culture financière mérite elle aussi toute notre attention. Avant d’acheter une action ou de choisir un placement, encore faut-il savoir pourquoi l’on investit et ce que l’on attend de son argent. La première étape consiste à disposer d’une épargne de précaution suffisamment accessible pour faire face aux dépenses imprévues sans avoir à revendre un placement au mauvais moment. Vient ensuite la définition de ses objectifs, qu’il s’agisse de préparer un achat immobilier, sa retraite ou de se constituer progressivement un capital, ainsi que de l’horizon pendant lequel l’argent pourra rester investi. Ces repères permettent ensuite de choisir des solutions réellement adaptées à sa situation.

Horizon, liquidité, rendement : les premiers repères avant d’investir

Première notion indispensable : l’horizon de placement. Tous les investissements ne sont pas adaptés au même calendrier. Une somme dont on aura besoin dans deux ans ne doit pas être exposée comme un capital destiné à la retraite dans vingt ans. Plus l’horizon est long, plus l’investisseur peut, en principe, absorber les fluctuations des marchés. La liquidité compte aussi : elle désigne la facilité avec laquelle un placement peut être transformé en argent disponible. Un actif très liquide peut être vendu rapidement. D’autres nécessitent davantage de temps ou imposent des conditions de sortie.

Deuxième notion : le couple rendement-risque. Un rendement mesure ce qu’un placement rapporte, généralement en pourcentage, mais il n’a de sens qu’au regard du risque pris pour l’obtenir. Un potentiel de gain élevé va généralement de pair avec une possibilité de perte plus importante. Il faut donc se méfier des promesses de performance élevée présentées comme certaines. Pour comparer deux placements, mieux vaut regarder le rendement net, après frais et fiscalité, et se demander quel recul de valeur on serait réellement capable d’accepter sans modifier sa stratégie dans la précipitation.

Diversification et frais : deux leviers pour mieux maîtriser ses investissements

Troisième notion : la diversification. Concentrer tout son capital sur une seule entreprise, un seul secteur ou une seule zone géographique rend le portefeuille très dépendant d’un événement particulier. Répartir ses investissements entre plusieurs actifs permet au contraire de ne pas faire reposer toute la performance sur le même moteur. Les ETF, par exemple, donnent accès en une seule transaction à un ensemble de valeurs suivant un indice. Le PEA de BoursoBank permet d’investir en actions françaises et européennes , en ETF ou en OPC, avec un accès dès 10 euros et deux modes de gestion, libre ou profilée.

Quatrième notion à surveiller : les frais. Ils paraissent parfois modestes pris séparément, mais peuvent rogner la performance sur plusieurs années. Frais de courtage, de gestion, d’arbitrage ou droits de garde doivent donc être regardés avant de souscrire. Chez BoursoBank, le PEA affiche notamment 0 euro de droits de garde et des frais de courtage à partir de 0,50 euro hors Boursomarkets. L’offre Boursomarkets donne accès à plus de 45 000 placements financiers, certains sans frais de courtage à l’achat comme à la vente, selon les conditions applicables.

PEA, compte-titres, assurance-vie : quelle enveloppe pour quels objectifs ?

Cinquième notion : l’enveloppe fiscale. Acheter le même support dans un PEA , un compte-titres ordinaire ou une assurance-vie ne produit pas les mêmes conséquences fiscales ni les mêmes contraintes. Le PEA est conçu pour investir principalement en actions françaises et européennes et bénéficie d’une fiscalité avantageuse après cinq ans, sous conditions. Le compte-titres est plus souple : il n’impose ni plafond de versement ni limite géographique et ouvre l’accès à une gamme mondiale de produits. L’assurance-vie, elle, permet de combiner fonds en euros et unités de compte, avec une fiscalité plus favorable à partir de huit ans et des possibilités de transmission spécifiques.

Une fois ces cinq repères compris, le choix d’un premier investissement devient moins abstrait. L’objectif n’est pas de trouver immédiatement le produit « parfait », mais une solution cohérente avec son budget, son horizon et sa tolérance au risque. Chez BoursoBank, BoursoVie est accessible dès 300 euros et propose environ 600 supports, tandis que le PEA peut être ouvert avec un montant plus faible . Dans tous les cas, les supports investis sur les marchés comportent un risque de perte en capital : commencer progressivement, lire la documentation et vérifier les frais reste la meilleure base pour investir de manière éclairée.