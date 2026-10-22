Le Livret A boudé par les Français en septembre (Caisse des dépôts)

information fournie par Boursorama avec AFP • 22/10/2026 à 07:39

Les épargnants ont encore pioché dans leurs Livrets A en septembre, plus qu'ils ne les ont garnis, selon les données publiées jeudi par la Caisse des dépôts (CDC), malgré un taux de rendement légèrement amélioré depuis le mois d'août.

( AFP / DENIS CHARLET )

Les Français ont ainsi retiré 1,52 milliard d'euros de plus qu'il n'en ont déposé sur leurs petits livrets rouges le mois dernier.

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), produit d'épargne cousin du Livret A, a suivi la même trajectoire: il s'est dégarni d'environ 700 millions d'euros en septembre.

Cette situation n'est pas nouvelle. Les Livrets A et les LDDS peinent à trouver leur public depuis le début de l'année dernière, lorsque le taux de rémunération a commencé à baisser, jusqu'à atteindre un plancher de 1,5% début 2026.

L'annonce d'une revalorisation à 1,7% au mois de juillet, effective depuis le 1er août, a juste permis un très léger sursaut pendant l'été.

"Les livrets notamment réglementés continuent de pâtir de leur moindre rémunération", faisait remarquer mercredi lors d'une visioconférence Eric Buffandeau, le directeur adjoint des études de BPCE (qui rassemble les Banques populaires et les Caisses d'épargne).

Ces placements sans risque subissent la concurrence d'autres produits d'épargne, comme l'assurance vie, dont les fonds euros proposent une rémunération de 2,63% en moyenne.

Une différence de taille cependant: ce taux est brut, et non net, comme celui du Livret A. La fiscalité, selon l'ancienneté du contrat, peut amputer les rendements des fonds euros de près d'un tiers.

La pression sur le pouvoir d'achat pousse également les épargnants à puiser dans leurs bas de laine.

Les économistes de BPCE attendent par ailleurs une forte augmentation du taux du Livret A en début d'année prochaine, à cause du retour de l'inflation, qui rentre dans sa formule de calcul.

Il pourrait selon eux atteindre 2,60%.

Les Français cumulaient fin septembre 606,7 milliards d'euros sur leurs Livrets A et leurs LDDS, toujours selon la Caisse des dépôts, un montant stable sur un an.

Ces sommes sont destinées, via des crédits accordés par la Caisse des dépôts, au financement du logement social et des politiques de la ville.

Le Livret d'épargne populaire (LEP), accessible sous conditions de ressources et rapportant 2,5%, a quant à lui subi la vague annuelle de fermetures automatiques des détenteurs qui n'y sont plus éligibles.

Son encours a baissé de 3,03 milliards d'euros le mois dernier, du jamais vu pour un mois de septembre.