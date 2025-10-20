L’épargne salariale séduit toujours plus les salariés et les entreprises

Crédit photo : Shutterstock

Selon les derniers chiffres publiés par l'Association Française de la Gestion d'actifs (AFG) au 30 juin 2025, l'épargne salariale et l'épargne retraite collective atteignent le niveau record de 220,7 milliards d'euros d'encours. Ces dispositifs confirment leur rôle clé dans le partage de la valeur et la préparation de l'avenir.

Un succès qui ne se dément pas

L'épargne salariale et l'épargne retraite collective ont le vent en poupe. Selon la dernière enquête semestrielle de l'Association Française de la Gestion d'actifs (AFG), au 30 juin 2025, ces dispositifs totalisent 220,7 milliards d'euros d'encours, soit une hausse de 11,5 % en un an. Plus de 13,3 millions de salariés en bénéficient à travers près de 430.000 entreprises, un record historique.

Cette dynamique traduit une confiance croissante envers ces solutions d'épargne, perçues comme un moyen concret de partager la valeur créée au sein des entreprises tout en préparant l'avenir.

Des versements en hausse et une collecte solide

Sur les six premiers mois de 2025, les versements atteignent 16,3 milliards d'euros, en progression de 7,5 %. La collecte nette, c'est-à-dire la différence entre les sommes versées et celles retirées, s'élève à 5,2 milliards d'euros, en hausse de près de 12 %.

Les principales sources d'alimentation de cette épargne sont variées : participation (5,2 milliards d'euros), intéressement (6,1 milliards), versements volontaires des salariés (2,1 milliards) et abondement des entreprises (2,8 milliards). Ces chiffres illustrent un engagement partagé entre salariés et employeurs.

L'investissement à long terme gagne du terrain

L'AFG observe une orientation accrue vers les placements à long terme : 62 % des nouveaux flux sont investis en fonds actions ou diversifiés. La gestion pilotée, qui ajuste automatiquement le niveau de risque selon l'horizon de placement, continue de progresser et concerne désormais 40 % des encours d'épargne retraite collective.

Par ailleurs, les fonds durables prennent une place de choix : 86 % des encours diversifiés sont désormais investis selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les fonds solidaires, quant à eux, atteignent 17,9 milliards d'euros, confirmant l'intérêt des épargnants pour une épargne utile à la société.

L'épargne retraite collective poursuit sa montée en puissance

La retraite d'entreprise séduit de plus en plus : les plans d'épargne retraite collectifs (PERCO et PER Collectif) représentent 36,7 milliards d'euros d'encours, soit près de 13 % de croissance sur un an. Plus de 4,5 millions de salariés en sont désormais titulaires, au sein de 252 000 entreprises.

Le PER Collectif, introduit par la loi PACTE, tire particulièrement la croissance : 29,7 milliards d'euros d'encours pour 3,6 millions d'épargnants.

Un pilier pour le partage de la valeur et le financement de l'économie

Au-delà des chiffres, ces dispositifs jouent un rôle clé dans le partage de la valeur entre entreprises et salariés, tout en mobilisant l'épargne privée vers l'économie réelle. En soutenant l'investissement à long terme, l'épargne salariale contribue à financer les entreprises françaises et à renforcer leur compétitivité.

L'AFG, qui regroupe plus de 400 membres représentant 90 % des encours sous gestion en France, souligne que ces résultats reflètent une tendance durable : l'épargne des salariés devient un levier essentiel pour conjuguer sécurité financière individuelle et développement économique collectif.