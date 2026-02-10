6 conseils pour se lancer en Bourse après la baisse du taux du Livret à 1,5 %

information fournie par Moneyvox • 10/02/2026 à 08:20

la bourse, une bonne idée après la baisse du livret A ? ( Crédits photo: © Nirusmee - stock.adobe.com)

Le dimanche 1er février, le taux du Livret A est passé de 1,70 % à 1,50 %. Dans ce contexte, certains épargnants envisagent de se lancer en Bourse. Les 6 conseils à suivre avant de concrétiser ce projet.

3 %, 2,40 %, 1,70 % puis 1,50 % : depuis 2023, le taux du Livret A n'a cessé de baisser. Une situation qui peut encourager certains épargnants à envisager d'autres placements, à l'image des livrets à taux boostés, des fonds euros accessibles par l'intermédiaire des contrats d'assurance-vie ou encore de la Bourse. Mais avant de se lancer sur les marchés financiers, les investisseurs en herbe doivent tenir compte d'un certain nombre de variables.

Conseil n° 1 : tenez compte du niveau de risque lors d'un investissement en Bourse

La baisse du taux du Livret A, et plus largement du taux de bon nombre de livrets, peut encourager les particuliers à rechercher des solutions de placement alternatives, à l'image de la Bourse. Mais attention : le niveau de risque pris n'est pas comparable. En effet, le Livret A est entièrement sécurisé, ce qui n'est pas le cas de l'investissement sur les marchés financiers. En Bourse, il n'existe pas de garantie en capital, et il est donc possible de perdre tout ou partie des sommes investies.

Conseil n° 2 : ne concluez pas que les cours boursiers ont atteint un plafond

Actuellement, les cours de la Bourse semblent être au plus haut, et investir maintenant sur les marchés financiers peut sembler difficile, voire risqué. Pourtant, un cours élevé ne signifie pas nécessairement qu'un plafond est atteint. "En Bourse, les indices ne montent jamais en ligne droite. Ils progressent par paliers, avec des phases de hausse, de consolidation, parfois de correction, puis de nouvelles accélérations" résume Frédéric Garcia, responsable de la salle des marchés chez Bourse Direct.

Conseil n° 3 : envisagez un investissement financier à long terme

Investir en Bourse nécessite de la patience, comme le souligne Dorian Abadie, analyste boursier chez Meilleurtaux Placement : "On recommande en général de rester exposé au minimum trois à cinq ans, et plus souvent huit à dix ans, pour réellement profiter du potentiel des marchés". Un point de vue également repris par Frédéric Garcia : "Il faut venir en Bourse pour durer". À titre d'exemple, le CAC 40 a progressé de 46,3 % en l'espace de 5 ans.

Conseil n° 4 : conservez votre épargne de précaution sur un support de placement liquide

Vous voulez dire adieu à votre Livret A et investir la totalité de votre argent en Bourse ? Mauvaise idée : l'investissement sur les marchés financiers nécessite d'immobiliser son argent pendant de nombreuses années. Il est donc capital de n'y investir qu'un surplus d'épargne, et de conserver son épargne de précaution sur un support d'investissement disponible, à l'image d'un Livret A, d'un LDDS, d'un LEP ou encore d'un livret bancaire à taux boosté.

Conseil n° 5 : pensez aux versements programmés pour investir progressivement en Bourse

Vous voulez investir sur les marchés financiers en limitant le niveau de risque pris ? Dans ce cas, pensez aux versements programmés. En effet, ce mécanisme permet d'investir sur les marchés financiers progressivement, et donc de limiter la volatilité de son placement. "Acheter régulièrement, tous les mois ou tous les trimestres, avec la même somme permet d'entrer sur les marchés à différents niveaux de prix" indique Thaïs Castang, associée du cabinet L&A Finance.

Conseil n° 6 : n'oubliez pas de diversifier votre portefeuille d'investissement

Au-delà du choix du moment où investir, il est essentiel de diversifier les actifs détenus au sein de son portefeuille. Une diversification qui peut à la fois être sectorielle (par secteur d'activité), mais aussi géographique (par zone géographique d'investissement par exemple en Europe, aux Etats-Unis, sur les marchés émergents, etc.), comme le précise Frédéric Garcia : "Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ni sur une seule valeur, ni sur un seul secteur".