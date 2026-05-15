information fournie par Boursorama avec LabSense • 15/05/2026 à 08:30

Arnaques aux cryptomonnaies : les pièges les plus courants et comment s’en protéger / iStock.com - nadia_bormotova

Cryptomonnaies : de quoi s’agit-il ?

Les cryptomonnaies sont des monnaies virtuelles. L’une des plus connues est le Bitcoin mais il y en a d’autres : Ether, Solana, XRP, Tether, Tron... Et parce qu’elles ont le vent en poupe, elles attirent celles et ceux qui souhaitent investir leur argent pour le faire fructifier. Malheureusement, les arnaques sont monnaie courante. Il est donc recommandé d’être très prudent.

AMF, livre blanc, ACPR, ESMA…

Comme le précise l’Autorité des marchés financiers (AMF), seules les entreprises disposant d’un statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) ou de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) peuvent vous proposer des services sur crypto-actifs. L’AMF a dressé une liste blanche des professionnels autorisés à proposer leurs services en France. Pour qu’un crypto-actif puisse être admis sur une plate-forme de négociation, un livre blanc doit avoir été rédigé. Selon le projet, ce livre blanc doit être notifié à l’AMF ou à l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Attention, l’AMF précise que même si le livre blanc lui a été notifié, elle ne l’approuve pas. Note : la liste des livres blancs est tenue par l’ESMA, l’Autorité européenne des marchés financiers. Concernant, « le trading sur des produits dérivés », les plateformes doivent avoir le statut de prestataire de services d’investissement (PSI).

Cryptomonnaies : comment éviter les arnaques ?

Pour commencer, l’ESMA et l’AMF ont dressé des listes noires. Néanmoins, ces listes ne sont pas exhaustives et un prestataire qui n’y apparaît pas n’est pas forcément digne de confiance. Si vous avez un doute, contactez AMF Épargne Info (01 53 45 62 00). Vous pouvez aussi vous référer au Regafi ou à la liste blanche des PSAN et PSCA. Si un prestataire vous contacte par téléphone, par e-mail ou autres, vérifiez toujours ses informations. Les escrocs sont malins. Ils vous promettent monts et merveilles, vous invitent à investir de petites sommes au départ, vous versent même des bénéfices. Mais, une fois que vous investissez des sommes plus importantes, eux, ne vous donnent plus rien. Et quand vous essayez de les contacter, ils sont souvent injoignables. Parfois, quand ils se savent démasqués, ils mettent en place une autre arnaque. Un faux avocat, par exemple, vous appelle et vous propose de vous aider en échange d’une certaine somme d’argent… Si on vous promet des rendements élevés, méfiance. Attention aussi à l’absence de mentions légales, aux sites Internet peu élaborés, aux informations de contact manquantes et autres coordonnées bancaires à l’étranger.

Que faire en cas d’arnaque ?

Vous êtes victime d’une arnaque ? Nous vous invitons à contacter le médiateur de l’AMF, à consulter les conditions générales de la plate-forme (si elle est autorisée par une autorité européenne autre que l’AMF) voire à porter plainte si la plate-forme est illégale. Phishing, intelligence artificielle, ransomwares, « pig butchering »… Les arnaques aux cryptomonnaies sont fréquentes, soyez donc très vigilant.