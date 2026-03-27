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Faire vivre les dispositifs dans le temps

information fournie par TRIBUNE LIBRE 27/03/2026 à 17:19

(Crédits photo : création IA - M365 Copilot)

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Les dispositifs d'épargne salariale sont des outils structurants pour l'entreprise. Les dirigeants ont dès lors tout intérêt à communiquer régulièrement en rappelant leur fonctionnement et leurs avantages aux salariés.

Les dispositifs d'épargne salariale sont des mécanismes conçus pour exister dans la durée. Ils représentent d'une part des outils destinés à fidéliser et améliorer l'engagement des salariés dans le temps, et d'autre part, une obligation légale récente pour  un grand nombre d'entreprises de 11 à 49 salariés. Il est donc important d'en rappeler le rôle central et les atouts dans la vie de l'entreprise, au risque  de faire baisser l'intérêt qu'ils suscitent chez les nouveaux – et plus anciens - bénéficiaires.

L'efficacité de l'abondement

Cet atout  ne doit pas être négligé.

Si les accords de partage de la valeur qui alimentent les dispositifs d'épargne salariale sont conclus sur plusieurs années (durée supérieure à un an pour la participation et durée comprise entre 1 an et 5 ans pour l'intéressement), il peut être judicieux de proposer de l'abondement. Chaque plan propose en effet des options qui permettent de définir le niveau du complément financier que le dirigeant peut décider d'offrir à ses salariés, et ajuster cette aide facultative à la hausse comme à la baisse chaque année, en fonction de la situation de l'entreprise.  Une prise de risque mesurée pour un levier de motivation indéniable.

Ritualiser des communications annuelles

« L'épargne salariale, c'est bien, mais c'est compliqué ». Tel est le ressenti de près de deux tiers des salariés qui estiment avoir besoin d'accompagnement pour gérer leur plan d'épargne L'entreprise a donc intérêt à instaurer des rendez-vous de communication réguliers pour entretenir l'appétence des salariés pour ces dispositifs et leur adhésion.

Cela commence dès l'embauche, où le livret d'épargne salariale doit être remis mais surtout présenté et expliqué au salarié. La période annuelle de versement des primes d'intéressement et de participation est également l'occasion de communiquer sur le lien entre implication de chacun, performance de l'entreprise et déclenchement de primes.

Enfin,  la période qui précède le renouvellement des accords  peut s'avérer opportune pour impliquer les salariés dans l'aménagement du nouveau dispositif.

A ne pas négliger : les ressources des partenaires qui ont accompagné la mise en place du dispositif comme le teneur de compte ou le conseiller en gestion de patrimoine : contenus pédagogiques, sessions de formation sur site, simulateurs et outils d'aide à la décision en ligne sont des outils de présence à l'esprit peu chronophages pour la direction de l'entreprise.

Epargne Salariale
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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