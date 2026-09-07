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Facturation électronique généralisée, coût record de la rentrée étudiante, collecte historique pour l’assurance-vie
information fournie par BoursoBank Clients 07/09/2026 à 10:00

Le coup d'envoi de la facturation électronique obligatoire pour les entreprises, une rentrée particulièrement coûteuse pour les étudiants avec un budget moyen qui dépasse 3 200 euros, et enfin l'assurance-vie qui signe un nouveau record de collecte avec des encours au plus haut.

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