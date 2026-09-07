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Facturation électronique généralisée, coût record de la rentrée étudiante, collecte historique pour l’assurance-vie
information fournie par BoursoBank Clients•07/09/2026 à 10:00
Le coup d'envoi de la facturation électronique obligatoire pour les entreprises, une rentrée particulièrement coûteuse pour les étudiants avec un budget moyen qui dépasse 3 200 euros, et enfin l'assurance-vie qui signe un nouveau record de collecte avec des encours au plus haut.
information fournie par Boursorama avec Newsgene•07.09.2026•12:20•
Après de fortes hausses ces derniers mois, les prix du gaz devraient continuer à augmenter en raison de la situation géopolitique. Il existe cependant quelques astuces pour éviter de payer le prix fort. Les prix du gaz ont augmenté de 24 % depuis le mois d'avril ...
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information fournie par The Conversation•07.09.2026•08:30•
Aujourd'hui, les médias en ligne peuvent suivre en temps réel les audiences de leurs articles et les réseaux sociaux analysent ce que vous lisez pour vous proposer d'autres contenus censés être plus en phase avec vos centres d'intérêt. Regard sur cette «mécanique ...
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information fournie par The Conversation•06.09.2026•08:30•
Les whiskys rares ont vu leur valeur progresser de 190% en dix ans. Les raisons évoquées: la rareté, la passion, les valeurs refuges et, surtout, la diversification des portefeuilles financiers des grandes fortunes. N'y a-t-il pas d'autres raisons? Début 2024, ...
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information fournie par The Conversation•05.09.2026•08:30•
Dans l'imaginaire collectif, les années étudiantes sont souvent associées à une période d'insouciance et d'émancipation. Pourtant, les recherches récentes nuancent fortement ce tableau. À Lille, une enquête menée auprès d'environ 3.000 étudiants de première année ...
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