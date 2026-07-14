Epargne : pourquoi le taux du LEP pourrait baisser alors que celui du Livret A va augmenter ?

information fournie par Moneyvox • 14/07/2026 à 08:49

A quels changements s'attendre pour le Livret A et le LEP à partir du 1er Août ? ( Crédits photo: © Pixavril - stock.adobe.com)?

Si les pouvoirs publics s'en tiennent strictement à la formule de calcul du taux d'intérêt du LEP, ce placement pourrait devenir moins intéressant à compter du 1er août 2026. Les scénarios envisageables.

Chaque semestre, au 1er février et au 1er août, les taux d'intérêt des livrets réglementés, à l'image du Livret A , du LDDS et du LEP (Livret d'épargne populaire), sont réévalués par les pouvoirs publics. La Banque de France procède à cette occasion à un nouveau calcul du taux d'intérêt théorique, taux auquel le gouvernement peut déroger à la hausse ou à la baisse. Résultat ? Au 1er août 2026, le taux d'intérêt du LEP pourrait baisser, tandis que celui du Livret A va augmenter.

Le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) va-t-il bientôt passer de 2,50 % à 2,20 % ?

2,50 % net : voici le taux d'intérêt du Livret d'épargne populaire, ou LEP, depuis le 1er février 2026. Un taux net d'impôt et de prélèvements sociaux qui, si le gouvernement se limite à appliquer la formule de calcul en vigueur, devrait passer à 2,20 % ou 2,30 %. Une mauvaise nouvelle pour les épargnants alors que le taux d'intérêt de ce placement dont la souscription est réservée aux ménages modestes a déjà baissé le 1er février dernier. Il était alors passé de 2,70 % à 2,50 %.

Dans un même temps, le taux du Livret A est attendu à la hausse. Il devrait atteindre les 1,70 % ou 1,80 %, alors qu'il était fixé à 1,50 % depuis le 1er février 2026. La rémunération du Livret A va donc augmenter, tandis que celle du LEP pourrait baisser. Un paradoxe qui découle du choix du gouvernement, lors de la dernière révision semestrielle, de maintenir un écart d'un point entre le Livret A et le LEP, tandis que la formule de calcul prévoit un écart de 0,50 point.

En effet, le taux d'intérêt du Livret d'épargne populaire est fixé au niveau le plus haut entre l'inflation moyenne du semestre précédent et le taux du Livret A augmenté d'un demi-point. Pour la révision semestrielle à venir, c'est cette seconde formule de calcul qui serait retenue. Avec un taux du Livret A attendu à 1,70 % ou 1,80 %, si le gouvernement décidait de revenir à un écart de taux entre ce livret d'épargne réglementé et le LEP de 0,50 point, le taux du Livret d'épargne populaire passerait donc à 2,20 % ou 2,30 %.

Bon à savoir : il est possible de déposer jusqu'à 10 000 euros sur un LEP, 22 950 euros sur un Livret A et 12 000 euros sur un LDDS.

Pourquoi le taux du LEP pourrait en réalité être maintenu à 2,50 % ?

Le taux du LEP retenu par le gouvernement sera connu dans les jours à venir. En attendant, les scénarios ne sont pas tous aussi pessimistes qu'un nouveau taux d'intérêt à 2,20 % ou 2,30 %. Une baisse aussi importante de la rémunération de ce placement, de l'ordre de 0,20 % à 0,30 %, est en réalité improbable au vu du contexte : un taux d'intérêt du Livret A qui remonte sous l'effet de l'inflation et un taux du LEP historiquement nettement plus élevé (3 % il y a deux ans).

Le gouvernement pourrait profiter de la prochaine révision semestrielle pour réduire l'écart entre le taux du Livret A et le LEP sans pour autant le ramener à son minimum, 0,5 point. Avec un écart de 0,70 ou 0,80 point, les pouvoirs publics pourraient maintenir le taux du LEP à 2,50 %. Si l'écart d'un point était maintenu, le taux du LEP pourrait même augmenter, atteignant 2,70 % ou 2,80 % net d'impôt et de prélèvements sociaux.