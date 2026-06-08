Retraite : près de la moitié des Français ne comptent que sur leur pension pour vivre après leur carrière

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 08/06/2026 à 15:56

43 % des Français comptent uniquement sur leur pension pour vivre à la retraite. (illustration) (Nattanan23 / Pixabay )

Triste constat que celui dressé par le 8e baromètre de l’Épargne en France et en régions, réalisé par l’Ifop pour Altaprofits. Dévoilée le 4 juin dernier, cette étude menée auprès de 2 412 personnes révèle que, si trois actifs sur quatre anticipent une baisse de leurs revenus à la retraite, 43 % déclarent qu’ils compteront exclusivement sur leur pension issue du système par répartition pour vivre une fois leur carrière terminée.

Un chiffre en hausse de 15 points sur un an. « Ce n'est pas par regain de confiance dans le système, c'est par contrainte » , assure Catherine Baudeneau, porte-parole d’Altaprofits, citée par Capital . Un constat d’autant plus préoccupant que 70 % des actifs ne savent pas évaluer le montant de leur future retraite.

Une question de moyens plus que d’anticipation

Le reste des données du baromètre semble conforter cette analyse. Plus de la moitié des actifs gagnant moins de 1 080 euros par mois déclarent ainsi compter uniquement sur leur pension pour vivre à la retraite. Une situation similaire chez 55% des ouvriers et chez plus de 60% des personnes qui épargnent rarement, voire jamais.

Pour Altaprofits, il ne s’agit donc pas d’un manque d’anticipation mais bien d’une incapacité financière à préparer sa retraite. Car ceux qui en ont les moyens épargnent. « Les chiffres du marché montrent bien que les actifs veulent épargner par eux-mêmes, avec la croissance du PER » , souligne le courtier. Le plan d’épargne retraite (PER), qui permet de compléter sa pension par une rente ou un capital, dépassait ainsi 150 milliards d’euros d’encours pour 12,9 millions de titulaires, en hausse de 20 % sur un an, selon les chiffres de Bercy et de France Assureurs. Mais « Les souscripteurs du PER sont les populations aisées » , confirme Catherine Baudeneau. Ce sont celles qui ont les moyens de préparer leur retraite tôt.