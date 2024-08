Immobilier : les astuces pour séduire les acheteurs et vendre rapidement votre maison

Pour vendre plus vite sa maison dans ce contexte difficile, il faut notamment soigner l'apparence de son bien et mettre en valeur son potentiel. (illustration) (Pixabay / Paramjeet)

Le contexte économique et les taux d'intérêt toujours élevés plongent le marché immobilier dans une longue période de creux. En mars 2024, il fallait ainsi en moyenne 77 jours pour vendre un bien, contre 59 jours un an plus tôt. Face aux délais qui se rallongent, les propriétaires cherchent de nouvelles façons d'attirer les acheteurs. Voici six conseils pour vous aider à vendre plus vite, livrés par la plateforme spécialisée Se Loger .

Améliorez l’apparence de votre maison

Lors d'une visite, un coup de cœur survient rarement grâce à des caractéristiques raisonnées, mais plutôt grâce à des aspects visuels. Vous devez donc soigner votre intérieur. Pensez à dépersonnaliser l'espace et à créer un environnement neutre mais accueillant, pour que les acheteurs potentiels puissent se projeter. Réparez les éléments défectueux (robinets qui fuient, portes fissurées etc.) et optimisez la luminosité en nettoyant les fenêtres et en ouvrant vos rideaux.

Perfectionnez vos annonces en ligne

La qualité de vos annonces en ligne s'avère cruciale. Pour les rendre plus attrayantes, le visuel prime une fois de plus. N'hésitez pas à solliciter un photographe professionnel, qui saura mettre en avant les points forts de votre propriété. Dans le texte de description, mettez en avant les caractéristiques et les avantages de votre bien ainsi que ceux du quartier. Pensez également à bien travailler le référencement, en utilisant des mots-clés pertinents qui amélioreront la visibilité de votre annonce sur les plateformes immobilières.

Diversifiez votre stratégie marketing

Il est recommandé de publier son annonce sur plusieurs portails immobiliers pour maximiser ses chances. Attention à ne pas négliger les réseaux sociaux, qui deviennent de plus en plus puissants sur le marché immobilier. Adaptez ainsi vos annonces aux codes en vigueur sur Facebook et Instagram par exemple. Pensez également à informer votre entourage de votre vente, car le bouche à oreille continue parfois de fonctionner à merveille.

Réévaluez le prix de votre bien

Si votre propriété s'avère trop chère par rapport aux biens similaires dans votre région, elle risque de passer à la trappe. Après avoir analysé le marché local, contactez plusieurs agents immobiliers pour vous assurer que vous proposez votre maison à un prix approprié. Prenez bien en compte les particularités de votre bien (notamment s'il a besoin de travaux) et n'hésitez pas à baisser légèrement le prix en cas d'absence de visites pendant plusieurs semaines.

Travaillez avec plusieurs agents immobiliers

Si les résultats ne sont pas satisfaisants avec un seul agent, envisagez de signer des mandats non exclusifs avec plusieurs professionnels. Cela augmentera vos chances de trouver un acheteur. Choisissez des agents qui connaissent bien votre secteur, qui utilisent des stratégies marketing variées et qui sauront vous expliquer pas à pas comment maximiser vos chances de vendre.

Mettez en valeur le potentiel de votre maison

Lors des visites, ne cherchez pas à cacher les travaux nécessaires, faites-en plutôt une force. Présentez des plans de rénovation afin d'illustrer ce que la maison pourrait devenir après rénovation, en soulignant les opportunités d'extension ou de réaménagement. Fournissez aussi des devis de professionnels, qui donneront aux acheteurs une idée précise des coûts pour les travaux majeurs.